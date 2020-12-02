RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2688268926902691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
213
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:37

Re: ПУМБ

может кому будет интересно, выбрал категорию 2 для кешбека (всеКарта)
оплатил онлайн курс на Udemy - пришло сообщение о начислении кешбека 2%
andrey_abc
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.12.20
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:50

Re: ПУМБ

  stas_rst написав:вчора ПУМБ додаток на вечір засвітив -36грн. по операції, яку я в реалі не робив. Баланс не змінився.
схожа операція на таку суму була ще 30.11. (кава з оплатою через ПОС)
сьогодні цей запис пропав
WTF?

Несколько дней назад я в этой теме такой же вопрос задавал. Это тут так проводки обрадатываются. Вечером не смотрите в приложение.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 31.07.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:57

Re: ПУМБ

  stas_rst написав:ПС. І КБ до 10-го наступного - це, як правило, коли ?
В этом месяце в сообщениях о начислении кэшбека уже пишет о 15 числе
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5208
З нами з: 20.03.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:04

Flamingo Будь добрий, дай план :)
На все воля А-ха :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 966
З нами з: 27.02.19
Подякував: 343 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:19

Re: ПУМБ

Получил, заказав через Ясно кредитку. Не могу понять: кэшбэк 300грн за коммуналку входит в 500грн в месяц или идет дополнительно?
lel
 
Повідомлень: 2780
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2688268926902691
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], lel, proftpd66, Solar_simfi і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26905)
03.12.2020 12:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.