|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 11:37
может кому будет интересно, выбрал категорию 2 для кешбека (всеКарта)
оплатил онлайн курс на Udemy - пришло сообщение о начислении кешбека 2%
-
andrey_abc
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 11:50
stas_rst написав:
вчора ПУМБ додаток на вечір засвітив -36грн. по операції, яку я в реалі не робив. Баланс не змінився.
схожа операція на таку суму була ще 30.11. (кава з оплатою через ПОС)
сьогодні цей запис пропав
WTF?
Несколько дней назад я в этой теме такой же вопрос задавал. Это тут так проводки обрадатываются. Вечером не смотрите в приложение.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1887
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 11:57
stas_rst написав:
ПС. І КБ до 10-го наступного - це, як правило, коли ?
В этом месяце в сообщениях о начислении кэшбека уже пишет о 15 числе
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5208
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 1206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:04
Flamingo
Будь добрий, дай план
На все воля А-ха
-
stas_rst
-
-
- Повідомлень: 967
- З нами з: 27.02.19
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:19
Получил, заказав через Ясно кредитку. Не могу понять: кэшбэк 300грн за коммуналку входит в 500грн в месяц или идет дополнительно?
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2780
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1012 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:41
lel
Отдельно.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9434
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 450 раз.
- Подякували: 1014 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|