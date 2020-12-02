может кому будет интересно, выбрал категорию 2 для кешбека (всеКарта)
оплатил онлайн курс на Udemy - пришло сообщение о начислении кешбека 2%
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Додано: Чет 03 гру, 2020 11:37
Re: ПУМБ
может кому будет интересно, выбрал категорию 2 для кешбека (всеКарта)
оплатил онлайн курс на Udemy - пришло сообщение о начислении кешбека 2%
Додано: Чет 03 гру, 2020 11:50
Re: ПУМБ
Несколько дней назад я в этой теме такой же вопрос задавал. Это тут так проводки обрадатываются. Вечером не смотрите в приложение.
Додано: Чет 03 гру, 2020 11:57
Re: ПУМБ
В этом месяце в сообщениях о начислении кэшбека уже пишет о 15 числе
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:19
Re: ПУМБ
Получил, заказав через Ясно кредитку. Не могу понять: кэшбэк 300грн за коммуналку входит в 500грн в месяц или идет дополнительно?
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:28
Re: ПУМБ
У многих кешбек для выбора не появился? В прошлом месяце после оформления примерно дня через три появилось само в боте, выбрала. Сейчас не появляется. На горячей оставила жалобу, и в приложении ПУМБА справа вверху есть "отправить письмо", отправила скрин бота.
Востаннє редагувалось Spring в Чет 03 гру, 2020 16:22, всього редагувалось 1 раз.
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:30
То же самое по Винагорода за рекомендацию. При переходе в боте пишет, что нет права отправить ссылку. Тогда перехожу по своей же ссылке, сохранённой раньше. И тогда кнопка "пригласить друга" появляется, и ссылка отправляется, но бот зависает. Это тоже глюк.
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:43
Re: ПУМБ
коллеги, взял себе тоже сегодня всеможу... сейчас интересует р2р в счет кредитного лимита пумба отправляет без комисиии? например на вирт.конкорда и какой здесь лимит на 1 операцию?!?
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:44
Сегодня наконец сторнировали комиссию за рассрочку на 12 месяцев, ошибочно оформленную на горячей линии вместо 6 месяцев. Причём на электронную почту было 2 ответа - в первом, что комиссию взяли верно. Во втором, что нам требуется больше времени для решения вопроса (я был в шоке) и потом сторно
А около часа назад банк зачем-то запросил обо мне информацию в УБКИ с целью выдачи кредита
Lost
Без. 20 тысяч, если не ошибаюсь.
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