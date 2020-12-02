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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2688268926902691

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
214
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:37

Re: ПУМБ

может кому будет интересно, выбрал категорию 2 для кешбека (всеКарта)
оплатил онлайн курс на Udemy - пришло сообщение о начислении кешбека 2%
andrey_abc
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:50

Re: ПУМБ

  stas_rst написав:вчора ПУМБ додаток на вечір засвітив -36грн. по операції, яку я в реалі не робив. Баланс не змінився.
схожа операція на таку суму була ще 30.11. (кава з оплатою через ПОС)
сьогодні цей запис пропав
WTF?

Несколько дней назад я в этой теме такой же вопрос задавал. Это тут так проводки обрадатываются. Вечером не смотрите в приложение.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:57

Re: ПУМБ

  stas_rst написав:ПС. І КБ до 10-го наступного - це, як правило, коли ?
В этом месяце в сообщениях о начислении кэшбека уже пишет о 15 числе
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:04

Flamingo Будь добрий, дай план :)
На все воля А-ха :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:19

Re: ПУМБ

Получил, заказав через Ясно кредитку. Не могу понять: кэшбэк 300грн за коммуналку входит в 500грн в месяц или идет дополнительно?
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:41

lel
Отдельно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:28

Re: ПУМБ

У многих кешбек для выбора не появился? В прошлом месяце после оформления примерно дня через три появилось само в боте, выбрала. Сейчас не появляется. На горячей оставила жалобу, и в приложении ПУМБА справа вверху есть "отправить письмо", отправила скрин бота.
Востаннє редагувалось Spring в Чет 03 гру, 2020 16:22, всього редагувалось 1 раз.
РЕФКИ 8)
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:30

    То же самое по Винагорода за рекомендацию. При переходе в боте пишет, что нет права отправить ссылку. Тогда перехожу по своей же ссылке, сохранённой раньше. И тогда кнопка "пригласить друга" появляется, и ссылка отправляется, но бот зависает. Это тоже глюк.
    РЕФКИ 8)
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      Spring
       
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      Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:43

      Re: ПУМБ

      коллеги, взял себе тоже сегодня всеможу... сейчас интересует р2р в счет кредитного лимита пумба отправляет без комисиии? например на вирт.конкорда и какой здесь лимит на 1 операцию?!?
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      Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:44

      Сегодня наконец сторнировали комиссию за рассрочку на 12 месяцев, ошибочно оформленную на горячей линии вместо 6 месяцев. Причём на электронную почту было 2 ответа - в первом, что комиссию взяли верно. Во втором, что нам требуется больше времени для решения вопроса (я был в шоке) и потом сторно 8)

      А около часа назад банк зачем-то запросил обо мне информацию в УБКИ с целью выдачи кредита :shock:

      Lost
      Без. 20 тысяч, если не ошибаюсь.
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