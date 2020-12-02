Все переводы Пумбовским сервисом без комиссии. По кредитке сейчас в льготный период входит и снятие наличных и переводы.
Лимиты на переводы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:23
Все переводы Пумбовским сервисом без комиссии. По кредитке сейчас в льготный период входит и снятие наличных и переводы.
Лимиты на переводы
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:17
Re: ПУМБ
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