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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2689269026912692

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 808
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
214
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 808
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:23

  Lost написав:коллеги, взял себе тоже сегодня всеможу... сейчас интересует р2р в счет кредитного лимита пумба отправляет без комисиии? например на вирт.конкорда и какой здесь лимит на 1 операцию?!?

Все переводы Пумбовским сервисом без комиссии. По кредитке сейчас в льготный период входит и снятие наличных и переводы.
Лимиты на переводы
https://www.pumb.ua/content/cmsfile/ru/ ... 0850167916
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:39

Lost

Так, без комісії, якщо відправляти додатком пумба.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:17

Re: ПУМБ

  Lost написав:р2р в счет кредитного лимита пумба отправляет без комисиии

без комиссии как и снятие нала
вне акционного льготного периода нужно не забывать пополнить до конца суток иначе насчитает проценты за 1 день
лимиты можно посмотреть в иб в профиле
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:30

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:Коллеги, колитесь, кто куда свои КЛ распихал?

у мну в Ашке депо по 17е под 18.5 , могу еще Ваши пристроить с головой
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:30

  velvet написав: Лимиты на переводы
https://www.pumb.ua/content/cmsfile/ru/ ... 0850167916

тобто гасити кредитку за раз не більш, аніж на 25К ? за тарифами,
чи погашення кредитки в грейсі (до 30.12) ці обмеження не стосуються ?
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:36

Re: ПУМБ

  Spring написав:У многих кешбек для выбора не появился? В прошлом месяце после оформления примерно дня через три появилось само в боте, выбрала. Сейчас не появляется

сегодня проверили гипотезу - чистого листа.
посетили отделение Пумба и сменили финансовый номер на номер к которому подвязан вайбер = успешно.
Только что - со своего вайбера на акции кешбека в чатботе сделал "ПРИГЛАСИТЬ" и "ПОДЕЛИТЬСЯ" . На новом аккаунте принял приглашение:
- попросило ввести номер = ввел
- пришла СМС с кодом = ввел.
И вуаля - на новом аккаунте открылось меню - зашли в КЕШБЕК - вывалились все 6-ть категорий - выбрали с метро 50%
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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