Все переводы Пумбовским сервисом без комиссии. По кредитке сейчас в льготный период входит и снятие наличных и переводы.
Лимиты на переводы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:23
Все переводы Пумбовским сервисом без комиссии. По кредитке сейчас в льготный период входит и снятие наличных и переводы.
Лимиты на переводы
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:17
Re: ПУМБ
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:30
Re: ПУМБ
у мну в Ашке депо по 17е под 18.5 , могу еще Ваши пристроить с головой
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:30
тобто гасити кредитку за раз не більш, аніж на 25К ? за тарифами,
чи погашення кредитки в грейсі (до 30.12) ці обмеження не стосуються ?
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:36
Re: ПУМБ
сегодня проверили гипотезу - чистого листа.
посетили отделение Пумба и сменили финансовый номер на номер к которому подвязан вайбер = успешно.
Только что - со своего вайбера на акции кешбека в чатботе сделал "ПРИГЛАСИТЬ" и "ПОДЕЛИТЬСЯ" . На новом аккаунте принял приглашение:
- попросило ввести номер = ввел
- пришла СМС с кодом = ввел.
И вуаля - на новом аккаунте открылось меню - зашли в КЕШБЕК - вывалились все 6-ть категорий - выбрали с метро 50%
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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