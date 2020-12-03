Якщо з Всекарти будете штовхати, то 20К. Якщо тягнути з карт інших банків, то упретесь спочатку в їх ліміт(по Альфі 14999). Більше за раз тягнути в мене потреби поки що не виникало.В цьому місяці перевірю мабуть.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:44
Re: ПУМБ
Якщо з Всекарти будете штовхати, то 20К. Якщо тягнути з карт інших банків, то упретесь спочатку в їх ліміт(по Альфі 14999). Більше за раз тягнути в мене потреби поки що не виникало.В цьому місяці перевірю мабуть.
Востаннє редагувалось velvet в Чет 03 гру, 2020 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:39
Re: ПУМБ
Добрый вечер. Ребята кто то сталкивался с ситуацией, когда при снятии наличных банкомат прошуршал, но не выдал нужную сумму с формулировкой "с неисправностью банкомата". И в уведомлениях в приложении это снятие значится. А потом была попытка повторного снятия и она удалась. И вновь в приложении это снятие значится. Не будет так, что попаду на какой то овердрафт? Первое снятие прошло как бы, а возврата в тех же уведомлениях не было.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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