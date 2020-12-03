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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2690269126922693 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 809 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 88 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 215 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 809 Додано: Чет 03 гру, 2020 20:44 Re: ПУМБ stas_rst написав: я мав на увазі ПУМБонлайн на себе, СЕП може зависнути я мав на увазі ПУМБонлайн на себе, СЕП може зависнути

Якщо з Всекарти будете штовхати, то 20К. Якщо тягнути з карт інших банків, то упретесь спочатку в їх ліміт(по Альфі 14999). Більше за раз тягнути в мене потреби поки що не виникало.В цьому місяці перевірю мабуть. Якщо з Всекарти будете штовхати, то 20К. Якщо тягнути з карт інших банків, то упретесь спочатку в їх ліміт(по Альфі 14999). Більше за раз тягнути в мене потреби поки що не виникало.В цьому місяці перевірю мабуть. Востаннє редагувалось velvet в Чет 03 гру, 2020 21:41, всього редагувалось 1 раз. Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3227 З нами з: 06.03.09 Подякував: 25 раз. Подякували: 429 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 21:39 Re: ПУМБ Добрый вечер. Ребята кто то сталкивался с ситуацией, когда при снятии наличных банкомат прошуршал, но не выдал нужную сумму с формулировкой "с неисправностью банкомата". И в уведомлениях в приложении это снятие значится. А потом была попытка повторного снятия и она удалась. И вновь в приложении это снятие значится. Не будет так, что попаду на какой то овердрафт? Первое снятие прошло как бы, а возврата в тех же уведомлениях не было. http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен! _PORT_UA Повідомлень: 618 З нами з: 09.02.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 23:22 Goodman написав: Spring написав: У многих кешбек для выбора не появился? В прошлом месяце после оформления примерно дня через три появилось само в боте, выбрала. Сейчас не появляется У многих кешбек для выбора не появился? В прошлом месяце после оформления примерно дня через три появилось само в боте, выбрала. Сейчас не появляется

сегодня проверили гипотезу - чистого листа.

посетили отделение Пумба и сменили финансовый номер на номер к которому подвязан вайбер = успешно.

Только что - со своего вайбера на акции кешбека в чатботе сделал "ПРИГЛАСИТЬ" и "ПОДЕЛИТЬСЯ" . На новом аккаунте принял приглашение:

- попросило ввести номер = ввел

- пришла СМС с кодом = ввел.

И вуаля - на новом аккаунте открылось меню - зашли в КЕШБЕК - вывалились все 6-ть категорий - выбрали с метро 50% сегодня проверили гипотезу - чистого листа.посетили отделение Пумба и сменили финансовый номер на номер к которому подвязан вайбер = успешно.Только что - со своего вайбера на акции кешбека в чатботе сделал "ПРИГЛАСИТЬ" и "ПОДЕЛИТЬСЯ" . На новом аккаунте принял приглашение:- попросило ввести номер = ввел- пришла СМС с кодом = ввел.И вуаля - на новом аккаунте открылось меню - зашли в КЕШБЕК - вывалились все 6-ть категорий - выбрали с метро 50%





Если у меня финансовый номер является номером и на Вайбере сейчас, то так не получится? Так понимаю, надо поменять финансовый номер тогда полностью вместе с Вайбером? Если у меня финансовый номер является номером и на Вайбере сейчас, то так не получится? Так понимаю, надо поменять финансовый номер тогда полностью вместе с Вайбером? РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHB

ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR $$$ Spring Повідомлень: 198 З нами з: 04.02.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 гру, 2020 23:35 velvet 25К - ліміт разової операції з картками в ПУМБ-Онлайн

Уже підняв до 100. Спробую потягнути на себе з Моньки 30-го числа. Затягнути треба 30К, щоб потім успішно штовхнути назад 1-го 25К - ліміт разової операції з картками в ПУМБ-ОнлайнУже підняв до 100. Спробую потягнути на себе з Моньки 30-го числа. Затягнути треба 30К, щоб потім успішно штовхнути назад 1-го ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk stas_rst

Повідомлень: 972 З нами з: 27.02.19 Подякував: 344 раз. Подякували: 175 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 06:29 Re: ПУМБ Spring написав: Если у меня финансовый номер является номером и на Вайбере сейчас, то так не получится? Так понимаю, надо поменять финансовый номер тогда полностью вместе с Вайбером? Если у меня финансовый номер является номером и на Вайбере сейчас, то так не получится? Так понимаю, надо поменять финансовый номер тогда полностью вместе с Вайбером?

Весь смисл посыла был в том , чтобы не ждать пока появится приглашение , не ждать n дней , а принять "ПРИГЛАШЕНИЕ" в свой вайбер от другого клиента банка, участника программы КЕШБЕК, Весь смисл посыла был в том , чтобы не ждать пока появится приглашение , не ждать n дней , а принять "ПРИГЛАШЕНИЕ" в свой вайбер от другого клиента банка, участника программы КЕШБЕК, ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4

+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi Goodman

Повідомлень: 3935 З нами з: 23.11.14 Подякував: 661 раз. Подякували: 431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:00 Goodman написав: Spring написав: Если у меня финансовый номер является номером и на Вайбере сейчас, то так не получится? Так понимаю, надо поменять финансовый номер тогда полностью вместе с Вайбером? Если у меня финансовый номер является номером и на Вайбере сейчас, то так не получится? Так понимаю, надо поменять финансовый номер тогда полностью вместе с Вайбером?

Весь смисл посыла был в том , чтобы не ждать пока появится приглашение , не ждать n дней , а принять "ПРИГЛАШЕНИЕ" в свой вайбер от другого клиента банка, участника программы КЕШБЕК, Весь смисл посыла был в том , чтобы не ждать пока появится приглашение , не ждать n дней , а принять "ПРИГЛАШЕНИЕ" в свой вайбер от другого клиента банка, участника программы КЕШБЕК,

ИМХО, все эти манипуляции мало влияют на результат. Поделиться всего лишь кидает приглашенному сслыку на viber.com/pumb, которую тут приводили, и неважно, Вы ее открываете после получения от другого участника или саму по себе. А меню кешбэков может появится, а может и не появится.

У меня меню появилось в первый же день, но вскоре пропало. Потом я пару дней возился, пробовал разные варианты и на смарте и на компе - ничего. А потом оно так же внезапно появилось само по себе, как и пропало. ИМХО, все эти манипуляции мало влияют на результат. Поделиться всего лишь кидает приглашенному сслыку на viber.com/pumb, которую тут приводили, и неважно, Вы ее открываете после получения от другого участника или саму по себе. А меню кешбэков может появится, а может и не появится.У меня меню появилось в первый же день, но вскоре пропало. Потом я пару дней возился, пробовал разные варианты и на смарте и на компе - ничего. А потом оно так же внезапно появилось само по себе, как и пропало. http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу ( кешбэк )

(в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( ) http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард ( кешбэк, % на остаток )

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Повідомлень: 1891 З нами з: 31.07.19 Подякував: 50 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2690269126922693 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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