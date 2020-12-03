Якщо з Всекарти будете штовхати, то 20К. Якщо тягнути з карт інших банків, то упретесь спочатку в їх ліміт(по Альфі 14999). Більше за раз тягнути в мене потреби поки що не виникало.В цьому місяці перевірю мабуть.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:44
Re: ПУМБ
Якщо з Всекарти будете штовхати, то 20К. Якщо тягнути з карт інших банків, то упретесь спочатку в їх ліміт(по Альфі 14999). Більше за раз тягнути в мене потреби поки що не виникало.В цьому місяці перевірю мабуть.
Востаннє редагувалось velvet в Чет 03 гру, 2020 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:39
Re: ПУМБ
Добрый вечер. Ребята кто то сталкивался с ситуацией, когда при снятии наличных банкомат прошуршал, но не выдал нужную сумму с формулировкой "с неисправностью банкомата". И в уведомлениях в приложении это снятие значится. А потом была попытка повторного снятия и она удалась. И вновь в приложении это снятие значится. Не будет так, что попаду на какой то овердрафт? Первое снятие прошло как бы, а возврата в тех же уведомлениях не было.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:22
Если у меня финансовый номер является номером и на Вайбере сейчас, то так не получится? Так понимаю, надо поменять финансовый номер тогда полностью вместе с Вайбером?
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:35
velvet 25К - ліміт разової операції з картками в ПУМБ-Онлайн
Уже підняв до 100. Спробую потягнути на себе з Моньки 30-го числа. Затягнути треба 30К, щоб потім успішно штовхнути назад 1-го
Додано: П'ят 04 гру, 2020 06:29
Re: ПУМБ
Весь смисл посыла был в том , чтобы не ждать пока появится приглашение , не ждать n дней , а принять "ПРИГЛАШЕНИЕ" в свой вайбер от другого клиента банка, участника программы КЕШБЕК,
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:00
ИМХО, все эти манипуляции мало влияют на результат. Поделиться всего лишь кидает приглашенному сслыку на viber.com/pumb, которую тут приводили, и неважно, Вы ее открываете после получения от другого участника или саму по себе. А меню кешбэков может появится, а может и не появится.
У меня меню появилось в первый же день, но вскоре пропало. Потом я пару дней возился, пробовал разные варианты и на смарте и на компе - ничего. А потом оно так же внезапно появилось само по себе, как и пропало.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|