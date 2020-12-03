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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2690269126922693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 809
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:44

Re: ПУМБ

  stas_rst написав:я мав на увазі ПУМБонлайн на себе, СЕП може зависнути

Якщо з Всекарти будете штовхати, то 20К. Якщо тягнути з карт інших банків, то упретесь спочатку в їх ліміт(по Альфі 14999). Більше за раз тягнути в мене потреби поки що не виникало.В цьому місяці перевірю мабуть.
Востаннє редагувалось velvet в Чет 03 гру, 2020 21:41, всього редагувалось 1 раз.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:39

Re: ПУМБ

Добрый вечер. Ребята кто то сталкивался с ситуацией, когда при снятии наличных банкомат прошуршал, но не выдал нужную сумму с формулировкой "с неисправностью банкомата". И в уведомлениях в приложении это снятие значится. А потом была попытка повторного снятия и она удалась. И вновь в приложении это снятие значится. Не будет так, что попаду на какой то овердрафт? Первое снятие прошло как бы, а возврата в тех же уведомлениях не было.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:22

  Goodman написав:
  Spring написав:У многих кешбек для выбора не появился? В прошлом месяце после оформления примерно дня через три появилось само в боте, выбрала. Сейчас не появляется

сегодня проверили гипотезу - чистого листа.
посетили отделение Пумба и сменили финансовый номер на номер к которому подвязан вайбер = успешно.
Только что - со своего вайбера на акции кешбека в чатботе сделал "ПРИГЛАСИТЬ" и "ПОДЕЛИТЬСЯ" . На новом аккаунте принял приглашение:
- попросило ввести номер = ввел
- пришла СМС с кодом = ввел.
И вуаля - на новом аккаунте открылось меню - зашли в КЕШБЕК - вывалились все 6-ть категорий - выбрали с метро 50%



Если у меня финансовый номер является номером и на Вайбере сейчас, то так не получится? Так понимаю, надо поменять финансовый номер тогда полностью вместе с Вайбером?
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:35

    velvet 25К - ліміт разової операції з картками в ПУМБ-Онлайн
    Уже підняв до 100. Спробую потягнути на себе з Моньки 30-го числа. Затягнути треба 30К, щоб потім успішно штовхнути назад 1-го :)
      ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
      Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
      Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 06:29

    Re: ПУМБ

      Spring написав:Если у меня финансовый номер является номером и на Вайбере сейчас, то так не получится? Так понимаю, надо поменять финансовый номер тогда полностью вместе с Вайбером?

    Весь смисл посыла был в том , чтобы не ждать пока появится приглашение , не ждать n дней , а принять "ПРИГЛАШЕНИЕ" в свой вайбер от другого клиента банка, участника программы КЕШБЕК,
    ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
    +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz     ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
    Goodman
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:00

      Goodman написав:
      Spring написав:Если у меня финансовый номер является номером и на Вайбере сейчас, то так не получится? Так понимаю, надо поменять финансовый номер тогда полностью вместе с Вайбером?

    Весь смисл посыла был в том , чтобы не ждать пока появится приглашение , не ждать n дней , а принять "ПРИГЛАШЕНИЕ" в свой вайбер от другого клиента банка, участника программы КЕШБЕК,

    ИМХО, все эти манипуляции мало влияют на результат. Поделиться всего лишь кидает приглашенному сслыку на viber.com/pumb, которую тут приводили, и неважно, Вы ее открываете после получения от другого участника или саму по себе. А меню кешбэков может появится, а может и не появится.
    У меня меню появилось в первый же день, но вскоре пропало. Потом я пару дней возился, пробовал разные варианты и на смарте и на компе - ничего. А потом оно так же внезапно появилось само по себе, как и пропало.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
    ingtrans
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:16

    ingtrans
    Горячая линия на мое письменное обращение ответила, что их проверка показала, что 1/12 мне были отправлены категории кешбека. Но они не приходили в Вайбере! На мой ответ, "просьба вышлите ещё раз", предложили выбрать в меню чата "Кешбек" самостоятельно. Но его там нет! Это явно программисты чат бот написали с какими то глюками.
    РЕФКИ 8)
      http://lx4.me/c/BruGAiHB
      ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата       $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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      Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:28

      Re: ПУМБ

      Spring написав:ingtrans
      Горячая линия на мое письменное обращение ответила, что их проверка показала, что 1/12 мне были отправлены категории кешбека. Но они не приходили в Вайбере! На мой ответ, "просьба вышлите ещё раз", предложили выбрать в меню чата "Кешбек" самостоятельно. Но его там нет! Это явно программисты чат бот написали с какими то глюками.
      Ну то что багов в Вайбер боте полно никто не спорит.
      Так забавно как он умирает на час-полтора после повторного выбора категории кешбека. Кидает ошибку, что уже в этом месяце категория выбрана и потом не реагирует ни на какую команду...
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