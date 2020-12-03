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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2691269226932694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 809
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:08

Re: ПУМБ

Новий рекорд ПУМБ: за підсумками «чорної п’ятниці» 2020 банк видав кредитів на понад 1 млрд грн.

За тиждень, з 23 по 29 листопада 2020 року, клієнти ПУМБ оформили майже 57 тис. споживчих кредитів, а також здійснили понад 864 тис. розрахунків за товари кредитними картками «всеМОЖУ». За тиждень «чорної п’ятниці» ПУМБ надав рекордну суму кредитів у розмірі 1 млрд грн. Цього року обсяг виданих кредитів ПУМБ протягом «чорної п’ятниці» на 60% перевищив показники 2019 року.
<...>
:D
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:44

Re: ПУМБ

vollena71 написав:
  kreuz написав:
  anis написав:[quote="5112485:temjap4"]Коммунальные платежи по 6 категории считает?

1,2,6 идут с коммуналкой

А комуналь через ПУМБ онлайн туди також рахують?

Опытным путем : комуналь через ПУМБ онлайн в 6 категорию не считаются[/quote]Если так, то ещё один минус в карму поддержки, так как она гласит другое, но тут она походу много промахов делает. Во всяком случае на мои все вопросы форум быстрей дал верные ответы, пока результат 3-0 у меня.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:57

  vollena71 написав:
  kreuz написав:
  anis написав:1,2,6 идут с коммуналкой

А комуналь через ПУМБ онлайн туди також рахують?

Опытным путем : комуналь через ПУМБ онлайн в 6 категорию не считаются

А розстрочку дають на комунальні платежі від 500 грн через ПУМБ онлайн? Мені на такий не прийшла, а через Некст прийшла.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:38

Re: ПУМБ

Сегодня капнул кешбек за коммунальные. Сумма странная никак не сходится.

Через контакт-центр подал заявку на неначисление кешбека за 15 и 19 ноября ~23 грн в общем. Ответа пока нет.
Полученный же сегодня кешбек больше подходит к датам 19 и 27, но всё равно начислено больше положенного.

Что-то в системе работает не так :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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