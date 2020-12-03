Добрый вечер. Ребята кто то сталкивался с ситуацией, когда при снятии наличных банкомат прошуршал, но не выдал нужную сумму с формулировкой "с неисправностью банкомата". И в уведомлениях в приложении это снятие значится. А потом была попытка повторного снятия и она удалась. И вновь в приложении это снятие значится. Не будет так, что попаду на какой то овердрафт? Первое снятие прошло как бы, а возврата в тех же уведомлениях не было.