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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2691269226932694

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 809
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:08

Re: ПУМБ

Новий рекорд ПУМБ: за підсумками «чорної п’ятниці» 2020 банк видав кредитів на понад 1 млрд грн.

За тиждень, з 23 по 29 листопада 2020 року, клієнти ПУМБ оформили майже 57 тис. споживчих кредитів, а також здійснили понад 864 тис. розрахунків за товари кредитними картками «всеМОЖУ». За тиждень «чорної п’ятниці» ПУМБ надав рекордну суму кредитів у розмірі 1 млрд грн. Цього року обсяг виданих кредитів ПУМБ протягом «чорної п’ятниці» на 60% перевищив показники 2019 року.
<...>
:D
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  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:44

Re: ПУМБ

vollena71 написав:
  kreuz написав:
  anis написав:[quote="5112485:temjap4"]Коммунальные платежи по 6 категории считает?

1,2,6 идут с коммуналкой

А комуналь через ПУМБ онлайн туди також рахують?

Опытным путем : комуналь через ПУМБ онлайн в 6 категорию не считаются[/quote]Если так, то ещё один минус в карму поддержки, так как она гласит другое, но тут она походу много промахов делает. Во всяком случае на мои все вопросы форум быстрей дал верные ответы, пока результат 3-0 у меня.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:57

  vollena71 написав:
  kreuz написав:
  anis написав:1,2,6 идут с коммуналкой

А комуналь через ПУМБ онлайн туди також рахують?

Опытным путем : комуналь через ПУМБ онлайн в 6 категорию не считаются

А розстрочку дають на комунальні платежі від 500 грн через ПУМБ онлайн? Мені на такий не прийшла, а через Некст прийшла.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:38

Re: ПУМБ

Сегодня капнул кешбек за коммунальные. Сумма странная никак не сходится.

Через контакт-центр подал заявку на неначисление кешбека за 15 и 19 ноября ~23 грн в общем. Ответа пока нет.
Полученный же сегодня кешбек больше подходит к датам 19 и 27, но всё равно начислено больше положенного.

Что-то в системе работает не так :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:44

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:Сегодня капнул кешбек за коммунальные. Сумма странная никак не сходится.

У меня сегодня пришел кешбэк за 1 декабря, а за 24 ноября так до сих пор и нет.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:50

Re: ПУМБ

Допоможіть, будь ласка, дізнатися тразнзитний рахунок у форматі IBAN ПУМБ банку, мені потрібно для повернення коштів, але банк фізичним особам цей рахунок не повідомляє. Дякую за допомогу
Yavuz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:05

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята кто то сталкивался с ситуацией, когда при снятии наличных банкомат прошуршал, но не выдал нужную сумму с формулировкой "с неисправностью банкомата". И в уведомлениях в приложении это снятие значится. А потом была попытка повторного снятия и она удалась. И вновь в приложении это снятие значится. Не будет так, что попаду на какой то овердрафт? Первое снятие прошло как бы, а возврата в тех же уведомлениях не было.

Было дело.
После такого сообщения от банкомата зашел сразу в приложение, увидел, что сумма снялась. Не отходя набрал горячку, девочка на той стороне не увидела снятия, не помню, что сказала, толи совсем не было снятия, толи операция неудачная и все деньги на счету. После разговора сразу проверил приложение (прошло мин.10 после предыдущей проверки) и в нем уже исчезло всякое упоминание о снятии, все на месте, не было и снятия-возврата.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:57

  посетитель написав:
  valya написав:В отделении совсем запутали. Говорят что КБ только для оплат Ясно. А это Киев, Днепр и Донецк + область, совсем не моя сторона.

Тупые малокомпетентные овцы.Которые как обычно не знают ни условий ни тарифов.Вот такие у нас специалисты.
"Впрочем ничего нового"(с)

Так только для оплат поставщика Ясно или все таки тупые овцы?
Потому что мне тоже чешут только про Ясно и только про Нафтогаз...
Как на самом деле?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:04

  Maksi2 написав:
  посетитель написав:
  valya написав:В отделении совсем запутали. Говорят что КБ только для оплат Ясно. А это Киев, Днепр и Донецк + область, совсем не моя сторона.

Тупые малокомпетентные овцы.Которые как обычно не знают ни условий ни тарифов.Вот такие у нас специалисты.
"Впрочем ничего нового"(с)

Так только для оплат поставщика Ясно или все таки тупые овцы?
Потому что мне тоже чешут только про Ясно и только про Нафтогаз...
Как на самом деле?

В условиях написано об МСС 4900, нет никаких ограничений Ясно или не Ясно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:12

  velvet написав:В условиях написано об МСС 4900, нет никаких ограничений Ясно или не Ясно

Спасибо за ответ. :)
Maksi2
 
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