За тиждень, з 23 по 29 листопада 2020 року, клієнти ПУМБ оформили майже 57 тис. споживчих кредитів, а також здійснили понад 864 тис. розрахунків за товари кредитними картками «всеМОЖУ». За тиждень «чорної п’ятниці» ПУМБ надав рекордну суму кредитів у розмірі 1 млрд грн. Цього року обсяг виданих кредитів ПУМБ протягом «чорної п’ятниці» на 60% перевищив показники 2019 року. <...>
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
anis написав:[quote="5112485:temjap4"]Коммунальные платежи по 6 категории считает?
1,2,6 идут с коммуналкой
А комуналь через ПУМБ онлайн туди також рахують?
Опытным путем : комуналь через ПУМБ онлайн в 6 категорию не считаются[/quote]Если так, то ещё один минус в карму поддержки, так как она гласит другое, но тут она походу много промахов делает. Во всяком случае на мои все вопросы форум быстрей дал верные ответы, пока результат 3-0 у меня.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
Опытным путем : комуналь через ПУМБ онлайн в 6 категорию не считаются
А розстрочку дають на комунальні платежі від 500 грн через ПУМБ онлайн? Мені на такий не прийшла, а через Некст прийшла.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Сегодня капнул кешбек за коммунальные. Сумма странная никак не сходится.
Через контакт-центр подал заявку на неначисление кешбека за 15 и 19 ноября ~23 грн в общем. Ответа пока нет. Полученный же сегодня кешбек больше подходит к датам 19 и 27, но всё равно начислено больше положенного.
Что-то в системе работает не так
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
_PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята кто то сталкивался с ситуацией, когда при снятии наличных банкомат прошуршал, но не выдал нужную сумму с формулировкой "с неисправностью банкомата". И в уведомлениях в приложении это снятие значится. А потом была попытка повторного снятия и она удалась. И вновь в приложении это снятие значится. Не будет так, что попаду на какой то овердрафт? Первое снятие прошло как бы, а возврата в тех же уведомлениях не было.
Было дело. После такого сообщения от банкомата зашел сразу в приложение, увидел, что сумма снялась. Не отходя набрал горячку, девочка на той стороне не увидела снятия, не помню, что сказала, толи совсем не было снятия, толи операция неудачная и все деньги на счету. После разговора сразу проверил приложение (прошло мин.10 после предыдущей проверки) и в нем уже исчезло всякое упоминание о снятии, все на месте, не было и снятия-возврата.