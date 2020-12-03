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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2692269326942695

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 809
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:17

Re: ПУМБ

Кстати, как ни странно, мне пока только за Ясно пришел КБ за 3 оплаты, а вот за газ уже полторы недели ничего. Но где-то в теме писали, что не только Ясно платили с КБ. Как вдруг не изменили правила...
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:48

Re: ПУМБ

Не даёт даже оформить заявку на кредитку на промо-странице Ясно. Есть дебетка пумбовская. В ЧАВО - только для новых клиентов :(

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dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:18

  ingtrans написав:Кстати, как ни странно, мне пока только за Ясно пришел КБ за 3 оплаты, а вот за газ уже полторы недели ничего. Но где-то в теме писали, что не только Ясно платили с КБ. Как вдруг не изменили правила...
звоните на ГЛ делайте заявку.Полторы недели это много, у них неделя в правилах прописана если учитывать выходные.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:28

  посетитель написав:
  ingtrans написав:Кстати, как ни странно, мне пока только за Ясно пришел КБ за 3 оплаты, а вот за газ уже полторы недели ничего. Но где-то в теме писали, что не только Ясно платили с КБ. Как вдруг не изменили правила...
звоните на ГЛ делайте заявку.Полторы недели это много, у них неделя в правилах прописана если учитывать выходные.

Сегодня сделал заявку на заявку от 30 числа. Да, и так бывает. КБ нет за оплаты 20 ноября. :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:41

  dr_morgenstern написав:Не даёт даже оформить заявку на кредитку на промо-странице Ясно. Есть дебетка пумбовская. В ЧАВО - только для новых клиентов :(

Дебетка не помеха. Речь о том, что вы не можете оформить вторую кредитку к уже имеющейся.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:55

  посетитель написав:
  ingtrans написав:Кстати, как ни странно, мне пока только за Ясно пришел КБ за 3 оплаты, а вот за газ уже полторы недели ничего. Но где-то в теме писали, что не только Ясно платили с КБ. Как вдруг не изменили правила...
звоните на ГЛ делайте заявку.Полторы недели это много, у них неделя в правилах прописана если учитывать выходные.

Правила я знаю, но сумма оплаты была 10 грн, поэтому мне даже лень звонить из-за 1 грн.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:53

Re: ПУМБ

Может и так, но заявку подать не выходит, см. скрин.
Единственная заявка, которая подавалась на этой неделе - через Вайбер на дебетку (отработана, карта получена).
Звонил на ГЛ Пумба - никаких текущих заявок не видят, списали на технический глюк, посоветовали попробовать позже.
Ради спортивного интереса - подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит (которую я, естественно, не подавал, м.б. девочка стажёр при оформлении дебетки что-то не то наклацала, ну или..), посоветовали обратиться на отделение и получить там кредитку, на уточняющий вопрос неуверенно ответили, что кешбек будет (?).
В общем, хз.

ramzes4 написав:
  dr_morgenstern написав:Не даёт даже оформить заявку на кредитку на промо-странице Ясно. Есть дебетка пумбовская. В ЧАВО - только для новых клиентов :(

Дебетка не помеха. Речь о том, что вы не можете оформить вторую кредитку к уже имеющейся.


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dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:05

  dr_morgenstern написав:Может и так, но заявку подать не выходит, см. скрин.
Единственная заявка, которая подавалась на этой неделе - через Вайбер на дебетку (отработана, карта получена).


С такой же проблемой столкнулся на этой неделе. (
Посмотрим как пройдут тестовые платежи по комуналке.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:39

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:ИМХО, все эти манипуляции мало влияют на результат.

В моем случае повлияли, на кешбек подписали.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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