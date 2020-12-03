Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:53

ramzes4 написав: dr_morgenstern написав: Не даёт даже оформить заявку на кредитку на промо-странице Ясно. Есть дебетка пумбовская. В ЧАВО - только для новых клиентов Не даёт даже оформить заявку на кредитку на промо-странице Ясно. Есть дебетка пумбовская. В ЧАВО - только для новых клиентов

Дебетка не помеха. Речь о том, что вы не можете оформить вторую кредитку к уже имеющейся. Дебетка не помеха. Речь о том, что вы не можете оформить вторую кредитку к уже имеющейся.

Может и так, но заявку подать не выходит, см. скрин.Единственная заявка, которая подавалась на этой неделе - через Вайбер на дебетку (отработана, карта получена).Звонил на ГЛ Пумба - никаких текущих заявок не видят, списали на технический глюк, посоветовали попробовать позже.Ради спортивного интереса - подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит (которую я, естественно, не подавал, м.б. девочка стажёр при оформлении дебетки что-то не то наклацала, ну или..), посоветовали обратиться на отделение и получить там кредитку, на уточняющий вопрос неуверенно ответили, что кешбек будет (?).В общем, хз.