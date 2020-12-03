Кстати, как ни странно, мне пока только за Ясно пришел КБ за 3 оплаты, а вот за газ уже полторы недели ничего. Но где-то в теме писали, что не только Ясно платили с КБ. Как вдруг не изменили правила...
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
ingtrans написав:Кстати, как ни странно, мне пока только за Ясно пришел КБ за 3 оплаты, а вот за газ уже полторы недели ничего. Но где-то в теме писали, что не только Ясно платили с КБ. Как вдруг не изменили правила...
звоните на ГЛ делайте заявку.Полторы недели это много, у них неделя в правилах прописана если учитывать выходные.
ingtrans написав:Кстати, как ни странно, мне пока только за Ясно пришел КБ за 3 оплаты, а вот за газ уже полторы недели ничего. Но где-то в теме писали, что не только Ясно платили с КБ. Как вдруг не изменили правила...
звоните на ГЛ делайте заявку.Полторы недели это много, у них неделя в правилах прописана если учитывать выходные.
Сегодня сделал заявку на заявку от 30 числа. Да, и так бывает. КБ нет за оплаты 20 ноября.
ingtrans написав:Кстати, как ни странно, мне пока только за Ясно пришел КБ за 3 оплаты, а вот за газ уже полторы недели ничего. Но где-то в теме писали, что не только Ясно платили с КБ. Как вдруг не изменили правила...
звоните на ГЛ делайте заявку.Полторы недели это много, у них неделя в правилах прописана если учитывать выходные.
Правила я знаю, но сумма оплаты была 10 грн, поэтому мне даже лень звонить из-за 1 грн.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
Может и так, но заявку подать не выходит, см. скрин. Единственная заявка, которая подавалась на этой неделе - через Вайбер на дебетку (отработана, карта получена). Звонил на ГЛ Пумба - никаких текущих заявок не видят, списали на технический глюк, посоветовали попробовать позже. Ради спортивного интереса - подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит (которую я, естественно, не подавал, м.б. девочка стажёр при оформлении дебетки что-то не то наклацала, ну или..), посоветовали обратиться на отделение и получить там кредитку, на уточняющий вопрос неуверенно ответили, что кешбек будет (?). В общем, хз.
ramzes4 написав:
dr_morgenstern написав:Не даёт даже оформить заявку на кредитку на промо-странице Ясно. Есть дебетка пумбовская. В ЧАВО - только для новых клиентов
Дебетка не помеха. Речь о том, что вы не можете оформить вторую кредитку к уже имеющейся.