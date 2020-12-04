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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26932694269526962697>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 809
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:17

Re: ПУМБ

Кстати, как ни странно, мне пока только за Ясно пришел КБ за 3 оплаты, а вот за газ уже полторы недели ничего. Но где-то в теме писали, что не только Ясно платили с КБ. Как вдруг не изменили правила...
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:48

Re: ПУМБ

Не даёт даже оформить заявку на кредитку на промо-странице Ясно. Есть дебетка пумбовская. В ЧАВО - только для новых клиентов :(

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dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:18

  ingtrans написав:Кстати, как ни странно, мне пока только за Ясно пришел КБ за 3 оплаты, а вот за газ уже полторы недели ничего. Но где-то в теме писали, что не только Ясно платили с КБ. Как вдруг не изменили правила...
звоните на ГЛ делайте заявку.Полторы недели это много, у них неделя в правилах прописана если учитывать выходные.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:28

  посетитель написав:
  ingtrans написав:Кстати, как ни странно, мне пока только за Ясно пришел КБ за 3 оплаты, а вот за газ уже полторы недели ничего. Но где-то в теме писали, что не только Ясно платили с КБ. Как вдруг не изменили правила...
звоните на ГЛ делайте заявку.Полторы недели это много, у них неделя в правилах прописана если учитывать выходные.

Сегодня сделал заявку на заявку от 30 числа. Да, и так бывает. КБ нет за оплаты 20 ноября. :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:41

  dr_morgenstern написав:Не даёт даже оформить заявку на кредитку на промо-странице Ясно. Есть дебетка пумбовская. В ЧАВО - только для новых клиентов :(

Дебетка не помеха. Речь о том, что вы не можете оформить вторую кредитку к уже имеющейся.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:55

  посетитель написав:
  ingtrans написав:Кстати, как ни странно, мне пока только за Ясно пришел КБ за 3 оплаты, а вот за газ уже полторы недели ничего. Но где-то в теме писали, что не только Ясно платили с КБ. Как вдруг не изменили правила...
звоните на ГЛ делайте заявку.Полторы недели это много, у них неделя в правилах прописана если учитывать выходные.

Правила я знаю, но сумма оплаты была 10 грн, поэтому мне даже лень звонить из-за 1 грн.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:53

Re: ПУМБ

Может и так, но заявку подать не выходит, см. скрин.
Единственная заявка, которая подавалась на этой неделе - через Вайбер на дебетку (отработана, карта получена).
Звонил на ГЛ Пумба - никаких текущих заявок не видят, списали на технический глюк, посоветовали попробовать позже.
Ради спортивного интереса - подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит (которую я, естественно, не подавал, м.б. девочка стажёр при оформлении дебетки что-то не то наклацала, ну или..), посоветовали обратиться на отделение и получить там кредитку, на уточняющий вопрос неуверенно ответили, что кешбек будет (?).
В общем, хз.

ramzes4 написав:
  dr_morgenstern написав:Не даёт даже оформить заявку на кредитку на промо-странице Ясно. Есть дебетка пумбовская. В ЧАВО - только для новых клиентов :(

Дебетка не помеха. Речь о том, что вы не можете оформить вторую кредитку к уже имеющейся.


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dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:05

  dr_morgenstern написав:Может и так, но заявку подать не выходит, см. скрин.
Единственная заявка, которая подавалась на этой неделе - через Вайбер на дебетку (отработана, карта получена).


С такой же проблемой столкнулся на этой неделе. (
Посмотрим как пройдут тестовые платежи по комуналке.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:39

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:ИМХО, все эти манипуляции мало влияют на результат.

В моем случае повлияли, на кешбек подписали.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:11

  Goodman написав:
  ingtrans написав:ИМХО, все эти манипуляции мало влияют на результат.

В моем случае повлияли, на кешбек подписали.

Крайне маловероятно (а скорее даже невероятно), что само по себе приглашение от другого клиента банка может влиять на результат, потому что оно не содержит никаких уникальных строк, которые бы указывали, что это приглашение от другого клиента банка. С таким же успехом приглашение мог прислать и не клиент банка, просто скопировав ссылку, например с этого форума. Факторов, которые могли привести к появлению кешбэка, много, но Вы почему-то выделили один и считаете его главным. Я может обычно встаю с правой ноги, но в тот день, когда у меня в вайбере появился кешбэк, встал с левой ноги, поэтому чтобы не ждать несколько дней, вставайте с левой ноги и кешбэк появится. Практика это подтвердила :)
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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