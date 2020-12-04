ingtrans написав:

Крайне маловероятно (а скорее даже невероятно), что само по себе приглашение от другого клиента банка может влиять на результат, потому что оно не содержит никаких уникальных строк, которые бы указывали, что это приглашение от другого клиента банка. С таким же успехом приглашение мог прислать и не клиент банка, просто скопировав ссылку, например с этого форума. Факторов, которые могли привести к появлению кешбэка, много, но Вы почему-то выделили один и считаете его главным. Я может обычно встаю с правой ноги, но в тот день, когда у меня в вайбере появился кешбэк, встал с левой ноги, поэтому чтобы не ждать несколько дней, вставайте с левой ноги и кешбэк появится. Практика это подтвердила