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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2694269526962697>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 809
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:17

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:Крайне маловероятно (а скорее даже невероятно), что само по себе приглашение от другого клиента банка может влиять на результат, потому что оно не содержит никаких уникальных строк, которые бы указывали, что это приглашение от другого клиента банка. С таким же успехом приглашение мог прислать и не клиент банка, просто скопировав ссылку, например с этого форума. Факторов, которые могли привести к появлению кешбэка, много, но Вы почему-то выделили один и считаете его главным. Я может обычно встаю с правой ноги, но в тот день, когда у меня в вайбере появился кешбэк, встал с левой ноги, поэтому чтобы не ждать несколько дней, вставайте с левой ноги и кешбэк появится. Практика это подтвердила

Я ВАМ дело говорю, а ВЫ как патриот банка , на содержании оного ЗАПЕРЕЧУЕТЕ мне и таким образом экономите ПУМБОВСКИЙ фонд кешбека явно в свою сторону. ЗАЧЕМ?
PS Шутка.
PS1. Когда партнер принял мое приглашение и сделал манипуляции у него вылез чат-бот . До этого была только строка сообщений от ПУМБа. Может и оно появилось само, но мы ускорили этот процесс и набили кешбек ЕЩЕ ВЧЕРА , а не сегодня.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:22

Re: ПУМБ

  Goodman написав:Когда партнер принял мое приглашение и сделал манипуляции у него вылез чат-бот

Не понял. То есть у него просто чат-бота не было?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:23

Re: ПУМБ

можно ли по ссылке Goodman получить карту с КБ, если уже есть карта всеможу?
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:24

Re: ПУМБ

  ingtrans написав:Не понял. То есть у него просто чат-бота не было?

Есть Вайбербот и ЧАТБОТ , не было . Чё было сидеть да ждать ......
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:25

Re: ПУМБ

  Andey написав:можно ли по ссылке Goodman получить карту с КБ, если уже есть карта всеможу?
НЕТ , 1 клиент -1 кредитка. Правило ДЛЯ ВСЕХ БАНКОВ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:27

Re: ПУМБ

т. е. мне надо сначала существующую закрыть, ждать 45 дней потом подавать заявку по ссылке?
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:27

Re: ПУМБ

  dr_morgenstern написав:подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит
Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:28

  Goodman написав:
  ingtrans написав:Не понял. То есть у него просто чат-бота не было?

Есть Вайбербот и ЧАТБОТ , не было . Чё было сидеть да ждать ......

Тогда Вы совсем не о том говорите. Пробема с кешбэком, с которым столкнулась часть клиентов, - это не отсутствие чат-бота, а отсутствие выбора категорий кешбэка в чат-боте. Сам чат-бот легко находится поиском в Viber по слову "ПУМБ", для этого не нужна ссылка от другого клиента. А вот в боте у некоторых просто нет меню "Кешбэк".
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:35

У меня выбор кэшбэка появился сразу же, как только я получил mastercard кредитку, до этого на Visa дебетке ничего не было. Может быть совпадение, но факт.
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:40

Re: ПУМБ

  Striker написав:У меня выбор кэшбэка появился сразу же

У меня тоже, но я ничего не выбирал, оставил на потом. Но потом чат-бот завис на какой-то команде, выбор кешбэка пропал им появился только через пару дней.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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