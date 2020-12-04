ingtrans написав:Крайне маловероятно (а скорее даже невероятно), что само по себе приглашение от другого клиента банка может влиять на результат, потому что оно не содержит никаких уникальных строк, которые бы указывали, что это приглашение от другого клиента банка. С таким же успехом приглашение мог прислать и не клиент банка, просто скопировав ссылку, например с этого форума. Факторов, которые могли привести к появлению кешбэка, много, но Вы почему-то выделили один и считаете его главным. Я может обычно встаю с правой ноги, но в тот день, когда у меня в вайбере появился кешбэк, встал с левой ноги, поэтому чтобы не ждать несколько дней, вставайте с левой ноги и кешбэк появится. Практика это подтвердила
Я ВАМ дело говорю, а ВЫ как патриот банка , на содержании оного ЗАПЕРЕЧУЕТЕ мне и таким образом экономите ПУМБОВСКИЙ фонд кешбека явно в свою сторону. ЗАЧЕМ? PS Шутка. PS1. Когда партнер принял мое приглашение и сделал манипуляции у него вылез чат-бот . До этого была только строка сообщений от ПУМБа. Может и оно появилось само, но мы ускорили этот процесс и набили кешбек ЕЩЕ ВЧЕРА , а не сегодня.
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dr_morgenstern написав:подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит
Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
ingtrans написав:Не понял. То есть у него просто чат-бота не было?
Есть Вайбербот и ЧАТБОТ , не было . Чё было сидеть да ждать ......
Тогда Вы совсем не о том говорите. Пробема с кешбэком, с которым столкнулась часть клиентов, - это не отсутствие чат-бота, а отсутствие выбора категорий кешбэка в чат-боте. Сам чат-бот легко находится поиском в Viber по слову "ПУМБ", для этого не нужна ссылка от другого клиента. А вот в боте у некоторых просто нет меню "Кешбэк".
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)