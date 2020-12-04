UPD viewtopic.php?p=5103843#p5103843
MASolomko написав:Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:20
Re: ПУМБ
А вот это уже интересно, спасибо за наводку, попробую.
UPD viewtopic.php?p=5103843#p5103843
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в П'ят 04 гру, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:22
І мені трохи (співпало до коп'я) кешбеку налили, при чому за усі оплати комуналі через ПУМБ онлайн та Ясну кабіну від 2-го грудня, а от за жодну оплату через Некст ніц не налили, хоча вони були 30-го листопада ще. Отака прутня, малята.
З розстрочкою навпаки: все, що міг від 500 грн з оплати через Некст, перевів у розстрочку, а пропозиції на оплату через ПУМБ онлайн так і не дочекався. Є хоч хтось, кому таке вдалося?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:32
Ніхто в моєму випадку не міг видалити ту кінчену заявку (вона на звичайну всеМожу подалася, хоча я цього ніде не бачив у тому довбаному Вібері), дарма я кілька день наярював у КЦ, вислуховував обіцянки по видаленню, нічого ні в кого з них не вийшло, аж поки я не подав заявку на інший нефінансовий мобільний (КС) та мені не зателефонував Веніамін (здається, так його звуть) та не почав заводити нову заявку вже на Ясну всеМожу. І хоч в нього те зробити одразу не вийшло, бо попередня заявка висіла незавершена, він мене на відділення навів, де її й видалили, а потім (перший з усіх решта!) сам зателефонував повторно і довів заявку до кондиції, після чого дівчина у відділенні її одразу побачила і взяла в роботу...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|