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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2694269526962697

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 809
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 809
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:20

Re: ПУМБ

А вот это уже интересно, спасибо за наводку, попробую.

UPD viewtopic.php?p=5103843#p5103843

MASolomko написав:
  dr_morgenstern написав:подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит
Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался.
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в П'ят 04 гру, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:22

  MASolomko написав:Сегодня капнул кешбек за коммунальные. Сумма странная никак не сходится.

Через контакт-центр подал заявку на неначисление кешбека за 15 и 19 ноября ~23 грн в общем. Ответа пока нет.
Полученный же сегодня кешбек больше подходит к датам 19 и 27, но всё равно начислено больше положенного.

Что-то в системе работает не так :(

І мені трохи (співпало до коп'я) кешбеку налили, при чому за усі оплати комуналі через ПУМБ онлайн та Ясну кабіну від 2-го грудня, а от за жодну оплату через Некст ніц не налили, хоча вони були 30-го листопада ще. Отака прутня, малята.

З розстрочкою навпаки: все, що міг від 500 грн з оплати через Некст, перевів у розстрочку, а пропозиції на оплату через ПУМБ онлайн так і не дочекався. Є хоч хтось, кому таке вдалося?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:32

  dr_morgenstern написав:А вот это уже интересно, спасибо за наводку, попробую.
MASolomko написав:
  dr_morgenstern написав:подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит
Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался.

Ніхто в моєму випадку не міг видалити ту кінчену заявку (вона на звичайну всеМожу подалася, хоча я цього ніде не бачив у тому довбаному Вібері), дарма я кілька день наярював у КЦ, вислуховував обіцянки по видаленню, нічого ні в кого з них не вийшло, аж поки я не подав заявку на інший нефінансовий мобільний (КС) та мені не зателефонував Веніамін (здається, так його звуть) та не почав заводити нову заявку вже на Ясну всеМожу. І хоч в нього те зробити одразу не вийшло, бо попередня заявка висіла незавершена, він мене на відділення навів, де її й видалили, а потім (перший з усіх решта!) сам зателефонував повторно і довів заявку до кондиції, після чого дівчина у відділенні її одразу побачила і взяла в роботу...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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