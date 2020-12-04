UPD viewtopic.php?p=5103843#p5103843
MASolomko написав:Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:20
Re: ПУМБ
А вот это уже интересно, спасибо за наводку, попробую.
UPD viewtopic.php?p=5103843#p5103843
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в П'ят 04 гру, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:22
І мені трохи (співпало до коп'я) кешбеку налили, при чому за усі оплати комуналі через ПУМБ онлайн та Ясну кабіну від 2-го грудня, а от за жодну оплату через Некст ніц не налили, хоча вони були 30-го листопада ще. Отака прутня, малята.
З розстрочкою навпаки: все, що міг від 500 грн з оплати через Некст, перевів у розстрочку, а пропозиції на оплату через ПУМБ онлайн так і не дочекався. Є хоч хтось, кому таке вдалося?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:32
Ніхто в моєму випадку не міг видалити ту кінчену заявку (вона на звичайну всеМожу подалася, хоча я цього ніде не бачив у тому довбаному Вібері), дарма я кілька день наярював у КЦ, вислуховував обіцянки по видаленню, нічого ні в кого з них не вийшло, аж поки я не подав заявку на інший нефінансовий мобільний (КС) та мені не зателефонував Веніамін (здається, так його звуть) та не почав заводити нову заявку вже на Ясну всеМожу. І хоч в нього те зробити одразу не вийшло, бо попередня заявка висіла незавершена, він мене на відділення навів, де її й видалили, а потім (перший з усіх решта!) сам зателефонував повторно і довів заявку до кондиції, після чого дівчина у відділенні її одразу побачила і взяла в роботу...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:34
Re: ПУМБ
А есть официальная инфа?
Или втихаря хотят нагреть тех свинок у кого сейчас пятизначный КЛ лежит на депозите в другом банке ?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:42
Так офіційна інфа ніде такої дати не містить начебто, саме тому я в тому ж пості писав, що не йму їм віри. Хоча спостерігатиму щодня на межі цих дат за станом рахунку...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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