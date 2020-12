Форуми / Народні рейтинги: Банки,

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 809 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 88 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 215 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 809 Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:20 Re: ПУМБ

UPD



UPD



MASolomko написав: dr_morgenstern написав: подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался. Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался. А вот это уже интересно, спасибо за наводку, попробую.UPD viewtopic.php?p=5103843#p5103843 Востаннє редагувалось dr_morgenstern в П'ят 04 гру, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз. dr_morgenstern

Повідомлень: 133 З нами з: 22.06.18 Подякував: 47 раз. Подякували: 6 раз.

Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:22 MASolomko написав: Сегодня капнул кешбек за коммунальные. Сумма странная никак не сходится.



Через контакт-центр подал заявку на неначисление кешбека за 15 и 19 ноября ~23 грн в общем. Ответа пока нет.

Полученный же сегодня кешбек больше подходит к датам 19 и 27, но всё равно начислено больше положенного.



Что-то в системе работает не так Сегодня капнул кешбек за коммунальные. Сумма странная никак не сходится.Через контакт-центр подал заявку на неначисление кешбека за 15 и 19 ноября ~23 грн в общем. Ответа пока нет.Полученный же сегодня кешбек больше подходит к датам 19 и 27, но всё равно начислено больше положенного.Что-то в системе работает не так

І мені трохи (співпало до коп'я) кешбеку налили, при чому за усі оплати комуналі через ПУМБ онлайн та Ясну кабіну від 2-го грудня, а от за жодну оплату через Некст ніц не налили, хоча вони були 30-го листопада ще. Отака прутня, малята.



І мені трохи (співпало до коп'я) кешбеку налили, при чому за усі оплати комуналі через ПУМБ онлайн та Ясну кабіну від 2-го грудня, а от за жодну оплату через Некст ніц не налили, хоча вони були 30-го листопада ще. Отака прутня, малята.

З розстрочкою навпаки: все, що міг від 500 грн з оплати через Некст, перевів у розстрочку, а пропозиції на оплату через ПУМБ онлайн так і не дочекався. Є хоч хтось, кому таке вдалося? І мені трохи (співпало до коп'я) кешбеку налили, при чому за усі оплати комуналі через ПУМБ онлайн та Ясну кабіну від 2-го грудня, а от за жодну оплату через Некст ніц не налили, хоча вони були 30-го листопада ще. Отака прутня, малята.З розстрочкою навпаки: все, що міг від 500 грн з оплати через Некст, перевів у розстрочку, а пропозиції на оплату через ПУМБ онлайн так і не дочекався. Є хоч хтось, кому таке вдалося?

kreuz Повідомлень: 2661 З нами з: 10.12.07 Подякував: 144 раз. Подякували: 158 раз.

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

http://lx4.me/c/scmNJYrY Переходь на темний бік за карткою(кожному по 50 грн), обирай кредиткувід А-банку (кожному по 50 грн) абокард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек): kreuz Повідомлень: 2661 З нами з: 10.12.07 Подякував: 144 раз. Подякували: 158 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:32 dr_morgenstern написав: А вот это уже интересно, спасибо за наводку, попробую. MASolomko написав: dr_morgenstern написав: подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался. Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался. А вот это уже интересно, спасибо за наводку, попробую.

Ніхто в моєму випадку не міг видалити ту кінчену заявку (вона на звичайну всеМожу подалася, хоча я цього ніде не бачив у тому довбаному Вібері), дарма я кілька день наярював у КЦ, вислуховував обіцянки по видаленню, нічого ні в кого з них не вийшло, аж поки я не подав заявку на інший нефінансовий мобільний (КС) та мені не зателефонував Веніамін (здається, так його звуть) та не почав заводити нову заявку вже на Ясну всеМожу. І хоч в нього те зробити одразу не вийшло, бо попередня заявка висіла незавершена, він мене на відділення навів, де її й видалили, а потім (перший з усіх решта!) сам зателефонував повторно і довів заявку до кондиції, після чого дівчина у відділенні її одразу побачила і взяла в роботу... Ніхто в моєму випадку не міг видалити ту кінчену заявку (вона на звичайну всеМожу подалася, хоча я цього ніде не бачив у тому довбаному Вібері), дарма я кілька день наярював у КЦ, вислуховував обіцянки по видаленню, нічого ні в кого з них не вийшло, аж поки я не подав заявку на інший нефінансовий мобільний (КС) та мені не зателефонував Веніамін (здається, так його звуть) та не почав заводити нову заявку вже на Ясну всеМожу. І хоч в нього те зробити одразу не вийшло, бо попередня заявка висіла незавершена, він мене на відділення навів, де її й видалили, а потім (перший з усіх решта!) сам зателефонував повторно і довів заявку до кондиції, після чого дівчина у відділенні її одразу побачила і взяла в роботу... Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:34 Re: ПУМБ kreuz написав: зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде, зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде,

А есть официальная инфа?

Или втихаря хотят нагреть тех свинок у кого сейчас пятизначный КЛ лежит на депозите в другом банке ? А есть официальная инфа?Или втихаря хотят нагреть тех свинок у кого сейчас пятизначный КЛ лежит на депозите в другом банке

ukrprom2014

Повідомлень: 2127 З нами з: 09.03.14 Подякував: 26 раз. Подякували: 142 раз.

А есть официальная инфа?

Или втихаря хотят нагреть тех свинок у кого сейчас пятизначный КЛ лежит на депозите в другом банке ? А есть официальная инфа?Или втихаря хотят нагреть тех свинок у кого сейчас пятизначный КЛ лежит на депозите в другом банке Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):

300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ

и КБ: 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw

и КБ: 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc

и КБ: 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y

и КБ: 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR ukrprom2014

Повідомлень: 2127 З нами з: 09.03.14 Подякував: 26 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:42 ukrprom2014 написав: kreuz написав: зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде, зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде,

А есть официальная инфа?

Или втихаря хотят нагреть тех свинок у кого сейчас пятизначный КЛ лежит на депозите в другом банке ? А есть официальная инфа?Или втихаря хотят нагреть тех свинок у кого сейчас пятизначный КЛ лежит на депозите в другом банке

Так офіційна інфа ніде такої дати не містить начебто, саме тому я в тому ж пості писав, що не йму їм віри. Хоча спостерігатиму щодня на межі цих дат за станом рахунку... Так офіційна інфа ніде такої дати не містить начебто, саме тому я в тому ж пості писав, що не йму їм віри. Хоча спостерігатиму щодня на межі цих дат за станом рахунку... Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

Додано: Суб 05 гру, 2020 08:01 Re: ПУМБ kreuz написав: ...кешбеку налили, при чому за усі оплати комуналі через ПУМБ онлайн та Ясну кабіну від 2-го грудня, а от за жодну оплату через Некст ніц не налили, хоча вони були 30-го листопада ще. ...кешбеку налили, при чому за усі оплати комуналі через ПУМБ онлайн та Ясну кабіну від 2-го грудня, а от за жодну оплату через Некст ніц не налили, хоча вони були 30-го листопада ще. Писали, що нарахування від проводок залежить. Оплати через ПУМБ відбуваються швидше. Мені прийшло за Next.

За операцію від 29 листопада очікую... Писали, що нарахування від проводок залежить. Оплати через ПУМБ відбуваються швидше. Мені прийшло за Next.За операцію від 29 листопада очікую...

MASolomko

Повідомлень: 2712 З нами з: 08.03.18 Подякував: 291 раз. Подякували: 400 раз.

За операцію від 29 листопада очікую... Писали, що нарахування від проводок залежить. Оплати через ПУМБ відбуваються швидше. Мені прийшло за Next.За операцію від 29 листопада очікую...

50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp

50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки! MASolomko

Повідомлень: 2712 З нами з: 08.03.18 Подякував: 291 раз. Подякували: 400 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 09:10 kreuz написав: Так офіційна інфа ніде такої дати не містить начебто, саме тому я в тому ж пості писав, що не йму їм віри. Хоча спостерігатиму щодня на межі цих дат за станом рахунку... Так офіційна інфа ніде такої дати не містить начебто, саме тому я в тому ж пості писав, що не йму їм віри. Хоча спостерігатиму щодня на межі цих дат за станом рахунку...

Не лякайте людей. На сайті все чітко і yasno написано.



Период пользования льготным периодом зависит от даты открытия счета:

- для открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.

- для открытых до 26.10.2020:

a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021

b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021

c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021 Не лякайте людей. На сайті все чітко і yasno написано.Период пользования льготным периодом зависит от даты открытия счета:- для открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.- для открытых до 26.10.2020:a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021 Отримай бонус за оформлення картки:

100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus

- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber

- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb

- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0 * за першу покупку від 150 грн * за першу покупку від 150 грн Striker

Повідомлень: 1241 З нами з: 15.02.20 Подякував: 169 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 гру, 2020 09:33 Striker написав: kreuz написав: Так офіційна інфа ніде такої дати не містить начебто, саме тому я в тому ж пості писав, що не йму їм віри. Хоча спостерігатиму щодня на межі цих дат за станом рахунку... Так офіційна інфа ніде такої дати не містить начебто, саме тому я в тому ж пості писав, що не йму їм віри. Хоча спостерігатиму щодня на межі цих дат за станом рахунку...

Не лякайте людей. На сайті все чітко і yasno написано.



Период пользования льготным периодом зависит от даты открытия счета:

- для открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.

- для открытых до 26.10.2020:

a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021

b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021

c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021 Не лякайте людей. На сайті все чітко і yasno написано.Период пользования льготным периодом зависит от даты открытия счета:- для открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.- для открытых до 26.10.2020:a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021

Так про то ж і мова, що тут ніде немає 13 грудня. Втім, обережність не завадить... Так про то ж і мова, що тут ніде немає 13 грудня. Втім, обережність не завадить... Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

