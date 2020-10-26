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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:20
А вот это уже интересно, спасибо за наводку, попробую.
UPD viewtopic.php?p=5103843#p5103843
MASolomko написав: dr_morgenstern написав:
подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит
Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался.
Востаннє редагувалось dr_morgenstern
в П'ят 04 гру, 2020 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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dr_morgenstern
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:22
MASolomko написав:
Сегодня капнул кешбек за коммунальные. Сумма странная никак не сходится.
Через контакт-центр подал заявку на неначисление кешбека за 15 и 19 ноября ~23 грн в общем. Ответа пока нет.
Полученный же сегодня кешбек больше подходит к датам 19 и 27, но всё равно начислено больше положенного.
Что-то в системе работает не так
І мені трохи (співпало до коп'я) кешбеку налили, при чому за усі оплати комуналі через ПУМБ онлайн та Ясну кабіну від 2-го грудня, а от за жодну оплату через Некст ніц не налили, хоча вони були 30-го листопада ще. Отака прутня, малята.
З розстрочкою навпаки: все, що міг від 500 грн з оплати через Некст, перевів у розстрочку, а пропозиції на оплату через ПУМБ онлайн так і не дочекався. Є хоч хтось, кому таке вдалося?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:32
dr_morgenstern написав:
А вот это уже интересно, спасибо за наводку, попробую.
MASolomko написав: dr_morgenstern написав:
подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит
Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался.
Ніхто в моєму випадку не міг видалити ту кінчену заявку (вона на звичайну всеМожу подалася, хоча я цього ніде не бачив у тому довбаному Вібері), дарма я кілька день наярював у КЦ, вислуховував обіцянки по видаленню, нічого ні в кого з них не вийшло, аж поки я не подав заявку на інший нефінансовий мобільний (КС) та мені не зателефонував Веніамін (здається, так його звуть) та не почав заводити нову заявку вже на Ясну всеМожу. І хоч в нього те зробити одразу не вийшло, бо попередня заявка висіла незавершена, він мене на відділення навів, де її й видалили, а потім (перший з усіх решта!) сам зателефонував повторно і довів заявку до кондиції, після чого дівчина у відділенні її одразу побачила і взяла в роботу...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:34
kreuz написав:
зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде,
А есть официальная инфа?
Или втихаря хотят нагреть тех свинок у кого сейчас пятизначный КЛ лежит на депозите в другом банке
?
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:42
ukrprom2014 написав: kreuz написав:
зняття готівки з 14 грудня вже не в грейсі буде,
А есть официальная инфа?
Или втихаря хотят нагреть тех свинок у кого сейчас пятизначный КЛ лежит на депозите в другом банке
?
Так офіційна інфа ніде такої дати не містить начебто, саме тому я в тому ж пості писав, що не йму їм віри. Хоча спостерігатиму щодня на межі цих дат за станом рахунку...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Суб 05 гру, 2020 08:01
kreuz написав:
...кешбеку налили, при чому за усі оплати комуналі через ПУМБ онлайн та Ясну кабіну від 2-го грудня, а от за жодну оплату через Некст ніц не налили, хоча вони були 30-го листопада ще.
Писали, що нарахування від проводок залежить. Оплати через ПУМБ відбуваються швидше. Мені прийшло за Next.
За операцію від 29 листопада очікую...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Суб 05 гру, 2020 09:10
kreuz написав:
Так офіційна інфа ніде такої дати не містить начебто, саме тому я в тому ж пості писав, що не йму їм віри. Хоча спостерігатиму щодня на межі цих дат за станом рахунку...
Не лякайте людей. На сайті все чітко і yasno написано.
Период пользования льготным периодом зависит от даты открытия счета:
- для открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.
- для открытых до 26.10.2020:
a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021
b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021
c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021
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- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Суб 05 гру, 2020 09:33
Striker написав: kreuz написав:
Так офіційна інфа ніде такої дати не містить начебто, саме тому я в тому ж пості писав, що не йму їм віри. Хоча спостерігатиму щодня на межі цих дат за станом рахунку...
Не лякайте людей. На сайті все чітко і yasno написано.
Период пользования льготным периодом зависит от даты открытия счета:
- для открытых с 26.10.2020 льготная процентная ставка применяется для операций, осуществленных в период с 26.10.2020 по 28.02.2021.
- для открытых до 26.10.2020:
a. с платежной датой 28, 30 число – для операций осуществленных в период с 31.10.2020 по 28.02.2021
b. с платежной датой 10 число – для операций осуществленных в период с 11.11.2020 по 10.03.2021
c. с платежной датой 20 число – для операций осуществленных в период с 21.11.2020 по 20.03.2021
Так про то ж і мова, що тут ніде немає 13 грудня. Втім, обережність не завадить...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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Додано: Суб 05 гру, 2020 10:21
Goodman написав:
1 клиент -1 кредитка. Правило ДЛЯ ВСЕХ БАНКОВ.
Нет, не для всех
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Додано: Суб 05 гру, 2020 10:41
Воистину. У меня в Альфе 2 кредитки с 22к и 34к (Red Cash и Максимум). В Идее тоже можно две одновременно.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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