Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:32

dr_morgenstern написав: А вот это уже интересно, спасибо за наводку, попробую. MASolomko написав: dr_morgenstern написав: подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит подал заявку на промо-странице, указав другой номер - заявка прошла, тут же перезвонили, но споткнулись на стадии ввода ИНН, дословно - "от банка пришёл отказ", долго уточняли где-то там, в итоге - вроде видят незакрытую заявку на кеш-кредит Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался. Обратитесь в отделение и удалите эту заявку на кеш-круиз. После подавайте заявку на сайте. А так ищите сообщение от kreuz, он отписывался. А вот это уже интересно, спасибо за наводку, попробую.

Ніхто в моєму випадку не міг видалити ту кінчену заявку (вона на звичайну всеМожу подалася, хоча я цього ніде не бачив у тому довбаному Вібері), дарма я кілька день наярював у КЦ, вислуховував обіцянки по видаленню, нічого ні в кого з них не вийшло, аж поки я не подав заявку на інший нефінансовий мобільний (КС) та мені не зателефонував Веніамін (здається, так його звуть) та не почав заводити нову заявку вже на Ясну всеМожу. І хоч в нього те зробити одразу не вийшло, бо попередня заявка висіла незавершена, він мене на відділення навів, де її й видалили, а потім (перший з усіх решта!) сам зателефонував повторно і довів заявку до кондиції, після чого дівчина у відділенні її одразу побачила і взяла в роботу...