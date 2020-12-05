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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2695269626972698

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 810
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 810
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:43

Re: ПУМБ

В Привате у меня 2. Правда, я на одной установил лимит в 0 за ненадобностью, но могу поставить не 0.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:43

Re: ПУМБ

Goodman написав:
  Andey написав:можно ли по ссылке Goodman получить карту с КБ, если уже есть карта всеможу?
НЕТ , 1 клиент -1 кредитка. Правило ДЛЯ ВСЕХ БАНКОВ.
Скорее, исключение доя некоторых
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 11:38

Тася тоже дает две кредитки
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 11:52

Flamingo Ага, і допками Пудру, теж з КЛ.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:14

Re: ПУМБ

Пополнение карты ВсеКарта через City24 проходит только в рабочее время?
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:30

  Goodman написав:
  Andey написав:можно ли по ссылке Goodman получить карту с КБ, если уже есть карта всеможу?
НЕТ , 1 клиент -1 кредитка. Правило ДЛЯ ВСЕХ БАНКОВ.

ерунда, тоже имею две КК в Альфе, Конкорде, было даже в Тазике 2 Б5 с КЛ (потом одну с меньшим лимитом закрыл)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 15:32

Приклад Моно - заразний?

Щрйно пришло на Вайбер. Вирішили копіювати стратегію Моно щодо іб? Зображення
1finanсier
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