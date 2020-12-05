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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 гру, 2020 10:43
В Привате у меня 2. Правда, я на одной установил лимит в 0 за ненадобностью, но могу поставить не 0.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Суб 05 гру, 2020 10:43
Goodman написав: Andey написав:
можно ли по ссылке Goodman получить карту с КБ, если уже есть карта всеможу?
НЕТ , 1 клиент -1 кредитка. Правило ДЛЯ ВСЕХ БАНКОВ.
Скорее, исключение доя некоторых
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Faceless
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Додано: Суб 05 гру, 2020 11:38
Тася тоже дает две кредитки
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Суб 05 гру, 2020 11:52
Flamingo Ага, і допками Пудру, теж з КЛ.
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stas_rst
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Додано: Суб 05 гру, 2020 15:14
Пополнение карты ВсеКарта через City24 проходит только в рабочее время?
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unknownurl
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Додано: Суб 05 гру, 2020 15:30
Goodman написав: Andey написав:
можно ли по ссылке Goodman получить карту с КБ, если уже есть карта всеможу?
НЕТ , 1 клиент -1 кредитка. Правило ДЛЯ ВСЕХ БАНКОВ.
ерунда, тоже имею две КК в Альфе, Конкорде, было даже в Тазике 2 Б5 с КЛ (потом одну с меньшим лимитом закрыл)
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Додано: Суб 05 гру, 2020 16:59
Если они реально вырубят веб-пумбу - это будет зрада зрадная.
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mustbe
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