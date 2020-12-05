Работает нью тас веб, а старый умер. В новом нет функционала старого
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 гру, 2020 18:39
Работает нью тас веб, а старый умер. В новом нет функционала старого
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Додано: Суб 05 гру, 2020 18:52
Как минимум в ТАС24 біла нормальная віписка для Б5, а особенно для Виики.
У в апликухЕ ПУМБы низзя открыть все депозиты, нет выписки, нет шаблонов... ну и для начала смарт то нуна купить самым рачительным юзерам
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:15
Если таки правда отключат, то это будет их даже более тупое решение, чем когда они убрали поддержку клиентов через линию 0800-
Дурня полная, из серии "куплю трамвайный билет и пойду пешком"
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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