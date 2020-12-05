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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2696269726982699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 810
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 810
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:39

  valya написав:
  anis написав:А функционал мобильной версии они под веб сделают или просто закрыт, как ТАС в свое время?

Тас веб работает

Работает нью тас веб, а старый умер. В новом нет функционала старого :(
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:52

  Flamingo написав:
  valya написав:
  anis написав:А функционал мобильной версии они под веб сделают или просто закрыт, как ТАС в свое время?

Тас веб работает

Работает нью тас веб, а старый умер. В новом нет функционала старого :(

Как минимум в ТАС24 біла нормальная віписка для Б5, а особенно для Виики.

У в апликухЕ ПУМБы низзя открыть все депозиты, нет выписки, нет шаблонов... ну и для начала смарт то нуна купить самым рачительным юзерам :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:15

  mustbe написав:Если они реально вырубят веб-пумбу - это будет зрада зрадная.


Если таки правда отключат, то это будет их даже более тупое решение, чем когда они убрали поддержку клиентов через линию 0800-
Дурня полная, из серии "куплю трамвайный билет и пойду пешком" :shock:
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