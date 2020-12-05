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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2696269726982699

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 810
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 810
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:39

  valya написав:
  anis написав:А функционал мобильной версии они под веб сделают или просто закрыт, как ТАС в свое время?

Тас веб работает

Работает нью тас веб, а старый умер. В новом нет функционала старого :(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:52

  Flamingo написав:
  valya написав:
  anis написав:А функционал мобильной версии они под веб сделают или просто закрыт, как ТАС в свое время?

Тас веб работает

Работает нью тас веб, а старый умер. В новом нет функционала старого :(

Как минимум в ТАС24 біла нормальная віписка для Б5, а особенно для Виики.

У в апликухЕ ПУМБы низзя открыть все депозиты, нет выписки, нет шаблонов... ну и для начала смарт то нуна купить самым рачительным юзерам :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:15

  mustbe написав:Если они реально вырубят веб-пумбу - это будет зрада зрадная.


Если таки правда отключат, то это будет их даже более тупое решение, чем когда они убрали поддержку клиентов через линию 0800-
Дурня полная, из серии "куплю трамвайный билет и пойду пешком" :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:24

Re: ПУМБ

valya написав:
  anis написав:А функционал мобильной версии они под веб сделают или просто закрыт, как ТАС в свое время?

Тас веб работает
Веб версия у ТАС сейчас, та же мобильная T2U тот же функционал но на большом экране. У ПУМБа веб версия отличается от мобильной сейчас сильно, если уберут и не добавив все в мобильную версию, не хорошо будет. Но кто же нас спросит.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:10

Re: ПУМБ

С прошлого месяца оформлена всеможу. В боте не вижу кнопки Поделиться с друзьями, текст есть, кнопка назад есть и все. Глюк или пока не положено?
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:26

Re: ПУМБ

valya написав:С прошлого месяца оформлена всеможу. В боте не вижу кнопки Поделиться с друзьями, текст есть, кнопка назад есть и все. Глюк или пока не положено?
Viber-bot у ПУМБ очень глючный и не предсказуем, понять в нем что-либо не каждый может, у меня например и ссылка и выбор кешбек категорий вообще были до оформления карты))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:30

  clientage написав:ну и для начала смарт то нуна купить самым рачительным юзерам

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