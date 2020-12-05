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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 гру, 2020 18:39
valya написав: anis написав:
А функционал мобильной версии они под веб сделают или просто закрыт, как ТАС в свое время?
Тас веб работает
Работает нью тас веб, а старый умер. В новом нет функционала старого
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Суб 05 гру, 2020 18:52
Flamingo написав: valya написав: anis написав:
А функционал мобильной версии они под веб сделают или просто закрыт, как ТАС в свое время?
Тас веб работает
Работает нью тас веб, а старый умер. В новом нет функционала старого
Как минимум в ТАС24 біла нормальная віписка для Б5, а особенно для Виики.
У в апликухЕ ПУМБы низзя открыть все депозиты, нет выписки, нет шаблонов... ну и для начала смарт то нуна купить самым рачительным юзерам
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 05 гру, 2020 19:15
mustbe написав:
Если они реально вырубят веб-пумбу - это будет зрада зрадная.
Если таки правда отключат, то это будет их даже более тупое решение, чем когда они убрали поддержку клиентов через линию 0800-
Дурня полная, из серии "куплю трамвайный билет и пойду пешком"
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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Додано: Суб 05 гру, 2020 19:24
valya написав: anis написав:
А функционал мобильной версии они под веб сделают или просто закрыт, как ТАС в свое время?
Тас веб работает
Веб версия у ТАС сейчас, та же мобильная T2U тот же функционал но на большом экране. У ПУМБа веб версия отличается от мобильной сейчас сильно, если уберут и не добавив все в мобильную версию, не хорошо будет. Но кто же нас спросит.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Суб 05 гру, 2020 20:10
С прошлого месяца оформлена всеможу. В боте не вижу кнопки Поделиться с друзьями, текст есть, кнопка назад есть и все. Глюк или пока не положено?
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valya
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Додано: Суб 05 гру, 2020 20:26
valya написав:С прошлого месяца оформлена всеможу. В боте не вижу кнопки Поделиться с друзьями, текст есть, кнопка назад есть и все. Глюк или пока не положено?
Viber-bot у ПУМБ очень глючный и не предсказуем, понять в нем что-либо не каждый может, у меня например и ссылка и выбор кешбек категорий вообще были до оформления карты))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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anis
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Додано: Суб 05 гру, 2020 23:20
Для активации карты просят платеж от 100грн в эту категорию входит комуналка с кешбеком?
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REA 1109
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Додано: Суб 05 гру, 2020 23:24
REA 1109 написав:
Для активации карты просят платеж от 100грн в эту категорию входит комуналка с кешбеком?
У вас она уже активна
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