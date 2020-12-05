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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 00:49
ukrprom2014 написав:
2й день подряд в районе 00:00 в приложении "обновление данных по карте", соответственно делать с кредиткой ничего не дает:(
оно так каждый день
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