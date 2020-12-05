оно так каждый день
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 00:49
Додано: Нед 06 гру, 2020 02:12
Re: ПУМБ
перейдите по чужой рефке и на одном из предложений, например получения кеш кредита нажать подробнее. после происходит обновление меню бота. если не помогает попробовать другое устройство или очистить кеш и данные вайбера на телефоне
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