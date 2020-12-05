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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2697269826992700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 810
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 810
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:49

  ukrprom2014 написав:2й день подряд в районе 00:00 в приложении "обновление данных по карте", соответственно делать с кредиткой ничего не дает:(
оно так каждый день :)
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 02:12

Re: ПУМБ

  valya написав:В боте не вижу кнопки Поделиться с друзьями, текст есть, кнопка назад есть и все. Глюк или пока не положено?

перейдите по чужой рефке и на одном из предложений, например получения кеш кредита нажать подробнее. после происходит обновление меню бота. если не помогает попробовать другое устройство или очистить кеш и данные вайбера на телефоне
wtf
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  #<1 ... 2697269826992700
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ПУМБ (26992)
06.12.2020 02:12
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