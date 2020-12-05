оно так каждый день
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 00:49
Додано: Нед 06 гру, 2020 02:12
Re: ПУМБ
перейдите по чужой рефке и на одном из предложений, например получения кеш кредита нажать подробнее. после происходит обновление меню бота. если не помогает попробовать другое устройство или очистить кеш и данные вайбера на телефоне
Додано: Нед 06 гру, 2020 08:07
Re: ПУМБ
Делать нельзя в приложении, а вот оплачивать картой можно. =)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Нед 06 гру, 2020 10:31
Появилась кнопка, послал другу. У друга 2 белых квадрата, квадрат с текстом - Замовляйте ..., и еще белый квадрат. Видимо не отображется в квадратах. Вчера были белые, сегодня черные, может когда-то отобразятся
Или может кто подскажет куда нажать для заказа всекарты чтобы не промахнуться
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Додано: Нед 06 гру, 2020 11:23
Re: ПУМБ
Підкажіть будь ласка хто зна по кредитці ВсеМожу від ясно - вона що вихідними не активується? Відкрили учора у відділенні цю картку - операціонстка сказала чекайте на смс з пін-кодом - це буде свідчення, що картка активна. Минула доба - смс нема у додатку картку також не видно. Чекати, що в понеділок саме розмокчеться (а чи розсмокчеться?), чи вже намагатися надати "чарівного пенделя" через ГЛ?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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