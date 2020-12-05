Додано: Нед 06 гру, 2020 11:23

Підкажіть будь ласка хто зна по кредитці ВсеМожу від ясно - вона що вихідними не активується? Відкрили учора у відділенні цю картку - операціонстка сказала чекайте на смс з пін-кодом - це буде свідчення, що картка активна. Минула доба - смс нема у додатку картку також не видно. Чекати, що в понеділок саме розмокчеться (а чи розсмокчеться?), чи вже намагатися надати "чарівного пенделя" через ГЛ?