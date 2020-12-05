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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2697269826992700

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 810
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 810
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 00:49

  ukrprom2014 написав:2й день подряд в районе 00:00 в приложении "обновление данных по карте", соответственно делать с кредиткой ничего не дает:(
оно так каждый день :)
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 02:12

Re: ПУМБ

  valya написав:В боте не вижу кнопки Поделиться с друзьями, текст есть, кнопка назад есть и все. Глюк или пока не положено?

перейдите по чужой рефке и на одном из предложений, например получения кеш кредита нажать подробнее. после происходит обновление меню бота. если не помогает попробовать другое устройство или очистить кеш и данные вайбера на телефоне
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 08:07

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:...соответственно делать с кредиткой ничего не дает:(
Делать нельзя в приложении, а вот оплачивать картой можно. =)
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 10:31

  wtf написав:
  valya написав:В боте не вижу кнопки Поделиться с друзьями, текст есть, кнопка назад есть и все. Глюк или пока не положено?

перейдите по чужой рефке и на одном из предложений, например получения кеш кредита нажать подробнее. после происходит обновление меню бота. если не помогает попробовать другое устройство или очистить кеш и данные вайбера на телефоне

Появилась кнопка, послал другу. У друга 2 белых квадрата, квадрат с текстом - Замовляйте ..., и еще белый квадрат. Видимо не отображется в квадратах. Вчера были белые, сегодня черные, может когда-то отобразятся :D
Или может кто подскажет куда нажать для заказа всекарты чтобы не промахнуться
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 11:23

Re: ПУМБ

Підкажіть будь ласка хто зна по кредитці ВсеМожу від ясно - вона що вихідними не активується? Відкрили учора у відділенні цю картку - операціонстка сказала чекайте на смс з пін-кодом - це буде свідчення, що картка активна. Минула доба - смс нема у додатку картку також не видно. Чекати, що в понеділок саме розмокчеться (а чи розсмокчеться?), чи вже намагатися надати "чарівного пенделя" через ГЛ?
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:00

  Alien написав:Підкажіть будь ласка хто зна по кредитці ВсеМожу від ясно - вона що вихідними не активується? Відкрили учора у відділенні цю картку - операціонстка сказала чекайте на смс з пін-кодом - це буде свідчення, що картка активна. Минула доба - смс нема у додатку картку також не видно. Чекати, що в понеділок саме розмокчеться (а чи розсмокчеться?), чи вже намагатися надати "чарівного пенделя" через ГЛ?

Вам скорее всего не установили кредитный лимит, поэтому пин код и не пришел.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:39

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:Вам скорее всего не установили кредитный лимит, поэтому пин код и не пришел.

І який тепер подальший алгоритм дій? Картку вже можна використовувати для чищення снігу на лобовому склі? Карта є - пина нема. Ліміт по вихідним взагалі встановлюють? Чи це вже як вирок - не прийшов пін, бо не дали ліміт? То нащо тоді картку взагалі видавали? Чи це така пумбівська розвага? Як у мультику "Троє з Простоквашино" - "Я Вам тут посилку приніс, але я вам її не віддам..." :)
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:40

Alien
В який час отримували картку? Можливо скоринг не встиг подзвонити, бо смс з піном і встановленим лімітом приходить через кілька хвилин після розмови з банком. Мені подзвонили відразу, як тільки вийшов з відділення, ближче до 17-ї години, а жінка оформлювала після обіду і теж подзвонили вже ближче до кінця робочого дня.
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:54

Re: ПУМБ

  Striker написав:В який час отримували картку?
Учора об 11 годині. Картка замовлялась напередодні - у п'ятницю. Попередній ліміт в 10000 був погожений (так сказав оператор, що обробляв заявку).
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:16

  Alien написав:Учора об 11 годині. Картка замовлялась напередодні - у п'ятницю. Попередній ліміт в 10000 був погожений (так сказав оператор, що обробляв заявку).

Значить скоринг зараз вдома відпочиває, чекайте завтра дзвінок.
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
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Striker
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