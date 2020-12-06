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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2698269927002701 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 810 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 195 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 119 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 215 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 810 Додано: Нед 06 гру, 2020 16:12 Alien написав: І який тепер подальший алгоритм дій? Картку вже можна використовувати для чищення снігу на лобовому склі? Карта є - пина нема. Ліміт по вихідним взагалі встановлюють? Чи це вже як вирок - не прийшов пін, бо не дали ліміт? То нащо тоді картку взагалі видавали? Чи це така пумбівська розвага? Як у мультику "Троє з Простоквашино" - "Я Вам тут посилку приніс, але я вам її не віддам..." І який тепер подальший алгоритм дій? Картку вже можна використовувати для чищення снігу на лобовому склі? Карта є - пина нема. Ліміт по вихідним взагалі встановлюють? Чи це вже як вирок - не прийшов пін, бо не дали ліміт? То нащо тоді картку взагалі видавали? Чи це така пумбівська розвага? Як у мультику "Троє з Простоквашино" - "Я Вам тут посилку приніс, але я вам її не віддам..."

Карта бесполезная на данный момент, почему не дали лимит, лучше обратится к менеджеру, который оформлял заявку. Карта бесполезная на данный момент, почему не дали лимит, лучше обратится к менеджеру, который оформлял заявку. lloydbanksua

Повідомлень: 347 З нами з: 22.04.20 Подякував: 8 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 16:16 lloydbanksua написав: Alien написав: І який тепер подальший алгоритм дій? Картку вже можна використовувати для чищення снігу на лобовому склі? Карта є - пина нема. Ліміт по вихідним взагалі встановлюють? Чи це вже як вирок - не прийшов пін, бо не дали ліміт? То нащо тоді картку взагалі видавали? Чи це така пумбівська розвага? Як у мультику "Троє з Простоквашино" - "Я Вам тут посилку приніс, але я вам її не віддам..." І який тепер подальший алгоритм дій? Картку вже можна використовувати для чищення снігу на лобовому склі? Карта є - пина нема. Ліміт по вихідним взагалі встановлюють? Чи це вже як вирок - не прийшов пін, бо не дали ліміт? То нащо тоді картку взагалі видавали? Чи це така пумбівська розвага? Як у мультику "Троє з Простоквашино" - "Я Вам тут посилку приніс, але я вам її не віддам..."

Карта бесполезная на данный момент, почему не дали лимит, лучше обратится к менеджеру, который оформлял заявку. Карта бесполезная на данный момент, почему не дали лимит, лучше обратится к менеджеру, который оформлял заявку.

Менеджер не в курсі...він може тільки здогадуватися...банка не коментує причини ненадання ліміту шоб імяреки не пробували ці причини обходити. Менеджер не в курсі...він може тільки здогадуватися...банка не коментує причини ненадання ліміту шоб імяреки не пробували ці причини обходити. http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

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Карта бесполезная на данный момент, почему не дали лимит, лучше обратится к менеджеру, который оформлял заявку. Карта бесполезная на данный момент, почему не дали лимит, лучше обратится к менеджеру, который оформлял заявку.

Так если по скорингу после получения карты еще не звонили, то вероятно поэтому и лимит не установили. Может они по выходным не работают. ИМХО, в понедельник ситуация рассосется. Так если по скорингу после получения карты еще не звонили, то вероятно поэтому и лимит не установили. Может они по выходным не работают. ИМХО, в понедельник ситуация рассосется. http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу ( кешбэк )

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Повідомлень: 1919 З нами з: 31.07.19 Подякував: 51 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 гру, 2020 16:19 lloydbanksua написав: Alien написав: І який тепер подальший алгоритм дій? Картку вже можна використовувати для чищення снігу на лобовому склі? Карта є - пина нема. Ліміт по вихідним взагалі встановлюють? Чи це вже як вирок - не прийшов пін, бо не дали ліміт? То нащо тоді картку взагалі видавали? Чи це така пумбівська розвага? Як у мультику "Троє з Простоквашино" - "Я Вам тут посилку приніс, але я вам її не віддам..." І який тепер подальший алгоритм дій? Картку вже можна використовувати для чищення снігу на лобовому склі? Карта є - пина нема. Ліміт по вихідним взагалі встановлюють? Чи це вже як вирок - не прийшов пін, бо не дали ліміт? То нащо тоді картку взагалі видавали? Чи це така пумбівська розвага? Як у мультику "Троє з Простоквашино" - "Я Вам тут посилку приніс, але я вам її не віддам..."

Карта бесполезная на данный момент, почему не дали лимит, лучше обратится к менеджеру, который оформлял заявку. Карта бесполезная на данный момент, почему не дали лимит, лучше обратится к менеджеру, который оформлял заявку.

Та может в понедельник ещё прийдёт Та может в понедельник ещё прийдёт Вознаграждение за оформление карт:

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