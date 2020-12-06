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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 16:12
Alien написав:
І який тепер подальший алгоритм дій? Картку вже можна використовувати для чищення снігу на лобовому склі? Карта є - пина нема. Ліміт по вихідним взагалі встановлюють? Чи це вже як вирок - не прийшов пін, бо не дали ліміт? То нащо тоді картку взагалі видавали? Чи це така пумбівська розвага? Як у мультику "Троє з Простоквашино" - "Я Вам тут посилку приніс, але я вам її не віддам..."
Карта бесполезная на данный момент, почему не дали лимит, лучше обратится к менеджеру, который оформлял заявку.
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lloydbanksua
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Додано: Нед 06 гру, 2020 16:16
lloydbanksua написав: Alien написав:
І який тепер подальший алгоритм дій? Картку вже можна використовувати для чищення снігу на лобовому склі? Карта є - пина нема. Ліміт по вихідним взагалі встановлюють? Чи це вже як вирок - не прийшов пін, бо не дали ліміт? То нащо тоді картку взагалі видавали? Чи це така пумбівська розвага? Як у мультику "Троє з Простоквашино" - "Я Вам тут посилку приніс, але я вам її не віддам..."
Карта бесполезная на данный момент, почему не дали лимит, лучше обратится к менеджеру, который оформлял заявку.
Менеджер не в курсі...він може тільки здогадуватися...банка не коментує причини ненадання ліміту шоб імяреки не пробували ці причини обходити.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 16:19
lloydbanksua написав: Alien написав:
І який тепер подальший алгоритм дій? Картку вже можна використовувати для чищення снігу на лобовому склі? Карта є - пина нема. Ліміт по вихідним взагалі встановлюють? Чи це вже як вирок - не прийшов пін, бо не дали ліміт? То нащо тоді картку взагалі видавали? Чи це така пумбівська розвага? Як у мультику "Троє з Простоквашино" - "Я Вам тут посилку приніс, але я вам її не віддам..."
Карта бесполезная на данный момент, почему не дали лимит, лучше обратится к менеджеру, который оформлял заявку.
Так если по скорингу после получения карты еще не звонили, то вероятно поэтому и лимит не установили. Может они по выходным не работают. ИМХО, в понедельник ситуация рассосется.
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ingtrans
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Додано: Нед 06 гру, 2020 16:19
lloydbanksua написав: Alien написав:
І який тепер подальший алгоритм дій? Картку вже можна використовувати для чищення снігу на лобовому склі? Карта є - пина нема. Ліміт по вихідним взагалі встановлюють? Чи це вже як вирок - не прийшов пін, бо не дали ліміт? То нащо тоді картку взагалі видавали? Чи це така пумбівська розвага? Як у мультику "Троє з Простоквашино" - "Я Вам тут посилку приніс, але я вам її не віддам..."
Карта бесполезная на данный момент, почему не дали лимит, лучше обратится к менеджеру, который оформлял заявку.
Та может в понедельник ещё прийдёт
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velvet
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Додано: Нед 06 гру, 2020 16:52
Вопрос по акционному без%% снятию кредитных средств с всеМожу:
правильно ли я понимаю, что сняв нал в начале ноября, сейчас в декабря я могу пополнить карту в 0, переночевать, и на следующий день вновь снять нал и начнется новый льготный период до 30.01?
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gorbatiuk_v
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Додано: Нед 06 гру, 2020 16:56
gorbatiuk_v написав:
Вопрос по акционному без%% снятию кредитных средств с всеМожу:
правильно ли я понимаю, что сняв нал в начале ноября, сейчас в декабря я могу пополнить карту в 0, переночевать, и на следующий день вновь снять нал и начнется новый льготный период до 30.01?
Да. Либо переночевать 2 ночи и 1.01 снять, чтобы новый льготный период был до конца февраля.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Додано: Нед 06 гру, 2020 17:00
ingtrans написав:
Так если по скорингу после получения карты еще не звонили, то вероятно поэтому и лимит не установили.
А что - должны обязательно звонить? Мне не звонили, СМС-ки с суммой лимита и пин-кодом пришли через пару-тройку минут как я вышел из банка...
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Vorlon
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Додано: Нед 06 гру, 2020 17:01
ingtrans
Боюсь, что в преддверии нового года 28-30.12 будут долго проводиться платежи. Чтобы не просвистеть мимо РД, хочу загоситься раньше. Как лучше гасить всеМожу с моно? р2р или сэп?
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gorbatiuk_v
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Додано: Нед 06 гру, 2020 17:04
Vorlon написав: ingtrans написав:
Так если по скорингу после получения карты еще не звонили, то вероятно поэтому и лимит не установили.
А что - должны обязательно звонить? Мне не звонили, СМС-ки с суммой лимита и пин-кодом пришли через пару-тройку минут как я вышел из банка...
По форуму у меня сложилось такое впечатление, что да. Но, оказывается, были и другие варианты.
Мне позвонили буквально минут через 5 после выхода из отделения, а еще через несколько минут пришла СМС.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 06 гру, 2020 17:44
gorbatiuk_v написав:ingtrans
Боюсь, что в преддверии нового года 28-30.12 будут долго проводиться платежи. Чтобы не просвистеть мимо РД, хочу загоситься раньше. Как лучше гасить всеМожу с моно? р2р или сэп?
Проще пумбовским приложением тянуть с моно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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