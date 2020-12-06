RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2700270127022703>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 810
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 810
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 17:57

  velvet написав:
  gorbatiuk_v написав:ingtrans
Боюсь, что в преддверии нового года 28-30.12 будут долго проводиться платежи. Чтобы не просвистеть мимо РД, хочу загоситься раньше. Как лучше гасить всеМожу с моно? р2р или сэп?

Проще пумбовским приложением тянуть с моно

Тягти в ПУМБу власним інструментом треба, бо він тут с2а, тобто одразу на рахунок тягне.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 10.12.07
Подякував: 144 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 17:59

  velvet написав:
  gorbatiuk_v написав:ingtrans
Боюсь, что в преддверии нового года 28-30.12 будут долго проводиться платежи. Чтобы не просвистеть мимо РД, хочу загоситься раньше. Как лучше гасить всеМожу с моно? р2р или сэп?

Проще пумбовским приложением тянуть с моно
а какая разница? Я просто кидаю с моно.Теховердрафта ж вроде нет у пумба
посетитель
 
Повідомлень: 207
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 17:59

  MASolomko написав:
  ukrprom2014 написав:...соответственно делать с кредиткой ничего не дает:(
Делать нельзя в приложении, а вот оплачивать картой можно. =)

Ось тільки в таких випадках я й штовхаю на ПУМБу з моні, бо до півдругої години ночі чекати бракне сил...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 10.12.07
Подякував: 144 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 17:59

  velvet написав: Та может в понедельник ещё прийдёт

Если в тот день заявку еще не обработали, то уже маловероятно.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 348
З нами з: 22.04.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:22

  kreuz написав:
  MASolomko написав:
  ukrprom2014 написав:...соответственно делать с кредиткой ничего не дает:(
Делать нельзя в приложении, а вот оплачивать картой можно. =)

Ось тільки в таких випадках я й штовхаю на ПУМБу з моні, бо до півдругої години ночі чекати бракне сил...

А чого чекати до такого часу? Зранку зробив і день вільний, бо потім може й пумбівський сервіс глючити, та й те що зайде іншими сервісами ПУМБ не зарахує тим же днем.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 06.03.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:30

  REA 1109 написав:Для активации карты просят платеж от 100грн в эту категорию входит комуналка с кешбеком?

Рік тому розказували байки про 50 грн на поповнення мобіли :mrgreen:
maxprofit
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1170 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:44

  velvet написав:
  kreuz написав:
  MASolomko написав:Делать нельзя в приложении, а вот оплачивать картой можно. =)

Ось тільки в таких випадках я й штовхаю на ПУМБу з моні, бо до півдругої години ночі чекати бракне сил...

А чого чекати до такого часу? Зранку зробив і день вільний, бо потім може й пумбівський сервіс глючити, та й те що зайде іншими сервісами ПУМБ не зарахує тим же днем.

Якби ж то була одна справа. До того ж пізні платежі пізніше списуються деякими банками ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
Повідомлень: 2664
З нами з: 10.12.07
Подякував: 144 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:05

  lloydbanksua написав:
  velvet написав: Та может в понедельник ещё прийдёт

Если в тот день заявку еще не обработали, то уже маловероятно.

10 хвилин тому залишили питання на сторінці зворотнього зв'язку ПУМБи. Протягом 5 хвилин перетелефонувала жіночка і повідомила, що заявка ще на розгляді - запропонувала чекати до кінця завтрішнього дня. Казала, що буцімто про це мали інформувати при видачі картки.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 623
З нами з: 12.01.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:51

  mustbe написав:Если они реально вырубят веб-пумбу - это будет зрада зрадная.

А что там осталось такого чего нет в мобильной версии?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 06.08.19
Подякував: 560 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:04

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mustbe написав:Если они реально вырубят веб-пумбу - это будет зрада зрадная.

А что там осталось такого чего нет в мобильной версии?

Понятия не имею. Мобиль не юзаю
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4917
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2700270127022703>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, gorbatiuk_v, jay2004, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2460)
06.12.2020 21:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.