gorbatiuk_v написав:ingtrans Боюсь, что в преддверии нового года 28-30.12 будут долго проводиться платежи. Чтобы не просвистеть мимо РД, хочу загоситься раньше. Как лучше гасить всеМожу с моно? р2р или сэп?
Проще пумбовским приложением тянуть с моно
Тягти в ПУМБу власним інструментом треба, бо він тут с2а, тобто одразу на рахунок тягне.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
gorbatiuk_v написав:ingtrans Боюсь, что в преддверии нового года 28-30.12 будут долго проводиться платежи. Чтобы не просвистеть мимо РД, хочу загоситься раньше. Как лучше гасить всеМожу с моно? р2р или сэп?
Проще пумбовским приложением тянуть с моно
а какая разница? Я просто кидаю с моно.Теховердрафта ж вроде нет у пумба
ukrprom2014 написав:...соответственно делать с кредиткой ничего не дает:(
Делать нельзя в приложении, а вот оплачивать картой можно. =)
Ось тільки в таких випадках я й штовхаю на ПУМБу з моні, бо до півдругої години ночі чекати бракне сил...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
MASolomko написав:Делать нельзя в приложении, а вот оплачивать картой можно. =)
Ось тільки в таких випадках я й штовхаю на ПУМБу з моні, бо до півдругої години ночі чекати бракне сил...
А чого чекати до такого часу? Зранку зробив і день вільний, бо потім може й пумбівський сервіс глючити, та й те що зайде іншими сервісами ПУМБ не зарахує тим же днем.
Якби ж то була одна справа. До того ж пізні платежі пізніше списуються деякими банками ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
velvet написав: Та может в понедельник ещё прийдёт
Если в тот день заявку еще не обработали, то уже маловероятно.
10 хвилин тому залишили питання на сторінці зворотнього зв'язку ПУМБи. Протягом 5 хвилин перетелефонувала жіночка і повідомила, що заявка ще на розгляді - запропонувала чекати до кінця завтрішнього дня. Казала, що буцімто про це мали інформувати при видачі картки.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo