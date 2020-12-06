RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2700270127022703

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 810
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 810
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:08

  mustbe написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  mustbe написав:Если они реально вырубят веб-пумбу - это будет зрада зрадная.

А что там осталось такого чего нет в мобильной версии?

Понятия не имею. Мобиль не юзаю

А я веб не юзаю, последний раз заходит может в начале года и то уже не помню зачем. И как по мне то мобильное приложение целиком справляется со своими задачами. :|

Вообще мне честно говоря сложно представить клиента банка который активно пользуется веб-версией чтобы не посещать лишний раз отделение и при этом имеет кнопочный телефон. Не, конечно они могут быть, такие клиенты. Но это наверняка какой-то небольшая группы принципиальны противников смартфонов. :|
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Нед 06 гру, 2020 20:11, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2228
З нами з: 06.08.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:09

  vitaliy_berdinskikh написав:
  mustbe написав:Если они реально вырубят веб-пумбу - это будет зрада зрадная.

А что там осталось такого чего нет в мобильной версии?

Зручність там залишилася.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1711
З нами з: 16.02.17
Подякував: 299 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:11

  vitaliy_berdinskikh написав:мобильное приложение целиком справляется со своими задачами. :|

Возможно.
Так и веб - "целиком справляется со своими задачами".
Зачем его резать ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4917
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:13

Re: ПУМБ

  mustbe написав:Зачем его резать ?

Возможно просто не хотят тратиться на поддержку, ведь при добавлении новых фич их надо одновременно добавлять и мобильную и в веб версии.

Да, уточняю на всякий случай что я не агитирую против веб-версии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2228
З нами з: 06.08.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 20:51

  vitaliy_berdinskikh написав:Возможно просто не хотят тратиться на поддержку, ведь при добавлении новых фич их надо одновременно добавлять и мобильную и в веб версии.

Так давайте тогда и веб и мобиль прикроем.
Экономии будет в два раза больше.
Клиенты будут шастать по отделениям, зато - очень экономно для банка.
Да и веб-страницу банка можно закрыть, сэкономим на хостинге и поддержке.
Да и без горячей линии можно обойтись.
Да и большую половину отделений можно закрыть, чтоб девочки там напрасно юбки не протирали.
... )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4917
З нами з: 27.12.17
Подякував: 101 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 21:38

  Alien написав:Протягом 5 хвилин перетелефонувала жіночка і повідомила, що заявка ще на розгляді - запропонувала чекати до кінця завтрішнього дня.

Я 2 сторінки назад те ж саме казав.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 15.02.20
Подякував: 169 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 22:14

Re: ПУМБ

  mustbe написав:Так давайте тогда и веб и мобиль прикроем.
Экономии будет в два раза больше.

Большая часть клиентов умеющих в интернет-банк пользуется мобильным. Следовательно даже если они ещё не установили себе приложение ПУМБ-а (которому всего полтора года) то скоро установят.

Поддерживать два разных направления, веб и мобильный, тяжелее и затратней.

Банк решил сэкономить на веб, так как экономить на мобильном в эпоху когда всё-всё наоборот переходит на мобильный это как-то странно, не находишь?

  mustbe написав:Да и большую половину отделений можно закрыть, чтоб девочки там напрасно юбки не протирали.


Уже существуют банки которые вообще не имеют отделений.

Тенденция к закрытию отделений началась ещё тогда когда никто и не думал о запуске Монобанка - в первой половине 10-х Приватбанк сильно урезал свою филиальную сеть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2228
З нами з: 06.08.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2700270127022703
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Koticoff, wolt450 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.