ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 20:08
mustbe написав: vitaliy_berdinskikh написав: mustbe написав:
Если они реально вырубят веб-пумбу - это будет зрада зрадная.
А что там осталось такого чего нет в мобильной версии?
Понятия не имею. Мобиль не юзаю
А я веб не юзаю, последний раз заходит может в начале года и то уже не помню зачем. И как по мне то мобильное приложение целиком справляется со своими задачами.
Вообще мне честно говоря сложно представить клиента банка который активно пользуется веб-версией чтобы не посещать лишний раз отделение и при этом имеет кнопочный телефон. Не, конечно они могут быть, такие клиенты. Но это наверняка какой-то небольшая группы принципиальны противников смартфонов.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 06 гру, 2020 20:09
vitaliy_berdinskikh написав: mustbe написав:
Если они реально вырубят веб-пумбу - это будет зрада зрадная.
А что там осталось такого чего нет в мобильной версии?
Зручність там залишилася.
Підпис без реферальних посилань
Кочевник
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Додано: Нед 06 гру, 2020 20:11
vitaliy_berdinskikh написав:
мобильное приложение целиком справляется со своими задачами.
Возможно.
Так и веб - "целиком справляется со своими задачами".
Зачем его резать ?
mustbe
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Додано: Нед 06 гру, 2020 20:13
mustbe написав:
Зачем его резать ?
Возможно просто не хотят тратиться на поддержку, ведь при добавлении новых фич их надо одновременно добавлять и мобильную и в веб версии.
Да, уточняю на всякий случай что я не агитирую против веб-версии.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 06 гру, 2020 20:51
vitaliy_berdinskikh написав:
Возможно просто не хотят тратиться на поддержку, ведь при добавлении новых фич их надо одновременно добавлять и мобильную и в веб версии.
Так давайте тогда и веб и мобиль прикроем.
Экономии будет в два раза больше.
Клиенты будут шастать по отделениям, зато - очень экономно для банка.
Да и веб-страницу банка можно закрыть, сэкономим на хостинге и поддержке.
Да и без горячей линии можно обойтись.
Да и большую половину отделений можно закрыть, чтоб девочки там напрасно юбки не протирали.
... )
mustbe
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Додано: Нед 06 гру, 2020 21:38
Alien написав:
Протягом 5 хвилин перетелефонувала жіночка і повідомила, що заявка ще на розгляді - запропонувала чекати до кінця завтрішнього дня.
Я 2 сторінки назад те ж саме казав.
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Striker
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Додано: Нед 06 гру, 2020 22:14
mustbe написав:
Так давайте тогда и веб и мобиль прикроем.
Экономии будет в два раза больше.
Большая часть клиентов умеющих в интернет-банк пользуется мобильным. Следовательно даже если они ещё не установили себе приложение ПУМБ-а (которому всего полтора года) то скоро установят.
Поддерживать два разных направления, веб и мобильный, тяжелее и затратней.
Банк решил сэкономить на веб, так как экономить на мобильном в эпоху когда всё-всё наоборот переходит на мобильный это как-то странно, не находишь?
mustbe написав:
Да и большую половину отделений можно закрыть, чтоб девочки там напрасно юбки не протирали.
Уже существуют банки которые вообще не имеют отделений.
Тенденция к закрытию отделений началась ещё тогда когда никто и не думал о запуске Монобанка - в первой половине 10-х Приватбанк сильно урезал свою филиальную сеть.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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