Додано: Нед 06 гру, 2020 23:09

vitaliy_berdinskikh написав: Большая часть клиентов умеющих в интернет-банк пользуется мобильным. Следовательно даже если они ещё не установили себе приложение ПУМБ-а (которому всего полтора года) то скоро установят.



Поддерживать два разных направления, веб и мобильный, тяжелее и затратней. Большая часть клиентов умеющих в интернет-банк пользуется мобильным. Следовательно даже если они ещё не установили себе приложение ПУМБ-а (которому всего полтора года) то скоро установят.Поддерживать два разных направления, веб и мобильный, тяжелее и затратней.

Ладно, не буду брюзжать. Хотя - нет, немного побрюзжу.Очевидно, что мобиль вытесняет веб, и конца этой гнилой тенденции я не вижу.Люди в 20-м веке построили интернет, идеальное пространство для банковских приложений в том числе.Казалось - бы решение очевидно: понятный, интуитивный, стандартный интерфейс для всех всех банков.В таком-то месте - Карты, чуть дальше - Счета, ещё дальше - Услуги, Платежи и тд.Но - нет. Каждый банк изобретает свой велосипед.Ещё лет 10 назад люди стремились к унификации, стандартизации интерфейсов.А сейчас - очередная пумба или тигипка выходит на рынок и говорит, что мы супер-мобильные и кушайте наш самопал, веб вам не положен и не нужен, он вам вреден, а мы - сэкономим на студентах.Грустно это всё...Люди за компьютером - могут чуть более, чем всё.Люди, которые тапают кнопки - могут только тапать кнопки.Доклад окончен )