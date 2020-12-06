vitaliy_berdinskikh написав:
Большая часть клиентов умеющих в интернет-банк пользуется мобильным. Следовательно даже если они ещё не установили себе приложение ПУМБ-а (которому всего полтора года) то скоро установят.
Поддерживать два разных направления, веб и мобильный, тяжелее и затратней.
Ладно, не буду брюзжать. Хотя - нет, немного побрюзжу.
Очевидно, что мобиль вытесняет веб, и конца этой гнилой тенденции я не вижу.
Люди в 20-м веке построили интернет, идеальное пространство для банковских приложений в том числе.
Казалось - бы решение очевидно: понятный, интуитивный, стандартный интерфейс для всех всех банков.
В таком-то месте - Карты, чуть дальше - Счета, ещё дальше - Услуги, Платежи и тд.
Но - нет. Каждый банк изобретает свой велосипед.
Ещё лет 10 назад люди стремились к унификации, стандартизации интерфейсов.
А сейчас - очередная пумба или тигипка выходит на рынок и говорит, что мы супер-мобильные и кушайте наш самопал, веб вам не положен и не нужен, он вам вреден, а мы - сэкономим на студентах.
Грустно это всё...
Люди за компьютером - могут чуть более, чем всё.
Люди, которые тапают кнопки - могут только тапать кнопки.
Доклад окончен )