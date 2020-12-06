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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 гру, 2020 23:29
Re: ПУМБ
Додано: Нед 06 гру, 2020 23:31
mustbe я говорил что пумб единственный банк из всех остальных, который жестко блокирует авторизацию по отпечатку на тел с рутом, только по паролю и это задалбывает, чего еще можно было ждать от таких пуганных неадекватов? Аж ничего хорошего.
Додано: Нед 06 гру, 2020 23:32
Да, по-хорошему - должен быть один Сервер, на котором крутится вся кухня.
И три клиента: Веб, Андроид и Яблоки.
Вся инфа идёт с сервера, клиенты просто рисуют свои кнопки и картинки так, как им хочется.
Но - нет. В нынешних реалиях - каждый клиент самоотверженно берёт на себя серверную часть, хоть этого от него совершенно не требуется.
Потому и имеем, что имеем. Одна фича работает только в вебе, другая - только в мобиле, а третья - только в андроидном мобиле.
Десятки лет боролись за стандартизацию, после чего все разошлись кто в лес, кто по дрова )
Додано: Нед 06 гру, 2020 23:33
Re: ПУМБ
p.s. ска в то время как револют вчера ввел веб в эксплуатацию, конченный пумб - вывел.
Додано: Нед 06 гру, 2020 23:38
Re: ПУМБ
Додано: Нед 06 гру, 2020 23:42
Додано: Нед 06 гру, 2020 23:43
А шо тут такого? Знаю форумчан недавно получивших всеможу с лимитом и с большим количеством кредиток и с гораздо большим суммарным лимитом. А двоим моим знакомым имеющим только по моне с #зеленелайно и лимитами не самыми большими по моей рефке в лимитах отказали. Причем у второго рейтинг в убки 530+. Пумба порой так же алогична как и вся БСУ
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 06 гру, 2020 23:53
Пытаюсь оплатить комуналь через некст пишет ошибка авторизации -код на оплату не приходит, оплачивала электроэнергию с сайта ясно оплата прошла что может быть?
Додано: Нед 06 гру, 2020 23:55
Re: ПУМБ
А есть ли ограничения в количестве? Более одного десятка и более 5фондов пумб выдал сколько просил ещё!
Оформи карту по ссылке и получи:
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