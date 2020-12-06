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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2701270227032704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 810
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 810
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:29

Re: ПУМБ

  vitaliy_berdinskikh написав:А что там осталось такого чего нет в мобильной версии?

заказа карт, отображения статуса заказанных карт, смены номера смс информирования
оформления депозитов на срок меньше месяца
чата поддержки
удобного просмотра выписок, в том числе старых
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:31

mustbe я говорил что пумб единственный банк из всех остальных, который жестко блокирует авторизацию по отпечатку на тел с рутом, только по паролю и это задалбывает, чего еще можно было ждать от таких пуганных неадекватов? Аж ничего хорошего.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:32

  vitaliy_berdinskikh написав:ведь не надо делать три мобильных приложения, достаточно сделать один сайт

Да, по-хорошему - должен быть один Сервер, на котором крутится вся кухня.
И три клиента: Веб, Андроид и Яблоки.
Вся инфа идёт с сервера, клиенты просто рисуют свои кнопки и картинки так, как им хочется.
Но - нет. В нынешних реалиях - каждый клиент самоотверженно берёт на себя серверную часть, хоть этого от него совершенно не требуется.
Потому и имеем, что имеем. Одна фича работает только в вебе, другая - только в мобиле, а третья - только в андроидном мобиле.

Десятки лет боролись за стандартизацию, после чего все разошлись кто в лес, кто по дрова )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:33

Re: ПУМБ

p.s. ска в то время как револют вчера ввел веб в эксплуатацию, конченный пумб - вывел.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:38

Re: ПУМБ

  Maksi2 написав:пуганных неадекватов

вполне себе нормальный банк
те же apple блокируют возможность оплаты с эпл вотч через епл пэй, если те привязаны к телефону у которого сломан датчик face id
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:42

  wolt450 написав:Пумб крутяк
Знайомому погодили шосту кредитку, вже було більше 200т ліміту

Важно сколько из них числится в кредитных бюро и суммы лимитов там же. У меня всеМОЖУ стала 10-ой кредиткой, но только 5-ой, которая видна в бюро.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:43

  wolt450 написав:Пумб крутяк
Знайомому погодили шосту кредитку, вже було більше 200т ліміту, плюс хвіст михи

А шо тут такого? Знаю форумчан недавно получивших всеможу с лимитом и с большим количеством кредиток и с гораздо большим суммарным лимитом. А двоим моим знакомым имеющим только по моне с #зеленелайно и лимитами не самыми большими по моей рефке в лимитах отказали. Причем у второго рейтинг в убки 530+. Пумба порой так же алогична как и вся БСУ
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:53

Пытаюсь оплатить комуналь через некст пишет ошибка авторизации -код на оплату не приходит, оплачивала электроэнергию с сайта ясно оплата прошла что может быть?
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 23:55

Re: ПУМБ

wolt450 написав:Пумб крутяк
Знайомому погодили шосту кредитку, вже було більше 200т ліміту, плюс хвіст михи
А есть ли ограничения в количестве? Более одного десятка и более 5фондов пумб выдал сколько просил ещё!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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