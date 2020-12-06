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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 810
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 810
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 02:02

  Vorlon написав:
  wolt450 написав:Пумб крутяк
Знайомому погодили шосту кредитку, вже було більше 200т ліміту

Важно сколько из них числится в кредитных бюро и суммы лимитов там же. У меня всеМОЖУ стала 10-ой кредиткой, но только 5-ой, которая видна в бюро.

Всі в Убкі світяться і поточний рейтинг 302. Всі задіяні і звісно в грейсі
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