Всі в Убкі світяться і поточний рейтинг 302. Всі задіяні і звісно в грейсі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 02:02
Всі в Убкі світяться і поточний рейтинг 302. Всі задіяні і звісно в грейсі
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 07 гру, 2020 06:51
Re: ПУМБ
Аналогично. 3D Secure прилёг
Виключають тимчасово чи на постійній основі?
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