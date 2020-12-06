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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 02:02
Vorlon написав: wolt450 написав:
Пумб крутяк
Знайомому погодили шосту кредитку, вже було більше 200т ліміту
Важно сколько из них числится в кредитных бюро и суммы лимитов там же. У меня всеМОЖУ стала 10-ой кредиткой, но только 5-ой, которая видна в бюро.
Всі в Убкі світяться і поточний рейтинг 302. Всі задіяні і звісно в грейсі
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Додано: Пон 07 гру, 2020 06:51
REA 1109 написав:
Пытаюсь оплатить комуналь через некст пишет ошибка авторизации -код на оплату не приходит...
Аналогично. 3D Secure прилёг
kreuz написав:
В мене була проблема з 3DS, відключив через КЦ.
Виключають тимчасово чи на постійній основі?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Додано: Пон 07 гру, 2020 08:32
MASolomko написав: REA 1109 написав:
Пытаюсь оплатить комуналь через некст пишет ошибка авторизации -код на оплату не приходит...
Аналогично. 3D Secure прилёг
kreuz написав:
В мене була проблема з 3DS, відключив через КЦ.
Виключають тимчасово чи на постійній основі?
Обіцяли зворотній зв'язок з роз'ясненням, але наразі його ще не дочекався...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
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kreuz
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Додано: Пон 07 гру, 2020 09:44
Striker написав: Alien написав:
Протягом 5 хвилин перетелефонувала жіночка і повідомила, що заявка ще на розгляді - запропонувала чекати до кінця завтрішнього дня.
Я 2 сторінки назад те ж саме казав.
I як показала практика ви були повнiстю правi. Сьогоднi вже картка активна, лiмiт налили
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Пон 07 гру, 2020 10:25
По рефке друг оформил всекарту. Пытается подать заявку через ясно на всеможу - пишет вы уже подавали заявку. ??? Шо делать?
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Додано: Пон 07 гру, 2020 10:35
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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MASolomko
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Додано: Пон 07 гру, 2020 10:37
Короче, проще не использовать рефку - оно того не стоит потом бодаться...
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Vorlon
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