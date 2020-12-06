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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2703270427052706>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 810
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 810
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 02:02

  Vorlon написав:
  wolt450 написав:Пумб крутяк
Знайомому погодили шосту кредитку, вже було більше 200т ліміту

Важно сколько из них числится в кредитных бюро и суммы лимитов там же. У меня всеМОЖУ стала 10-ой кредиткой, но только 5-ой, которая видна в бюро.

Всі в Убкі світяться і поточний рейтинг 302. Всі задіяні і звісно в грейсі
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 06:51

Re: ПУМБ

  REA 1109 написав:Пытаюсь оплатить комуналь через некст пишет ошибка авторизации -код на оплату не приходит...
Аналогично. 3D Secure прилёг :(

  kreuz написав:В мене була проблема з 3DS, відключив через КЦ.
Виключають тимчасово чи на постійній основі?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 08:32

  MASolomko написав:
  REA 1109 написав:Пытаюсь оплатить комуналь через некст пишет ошибка авторизации -код на оплату не приходит...
Аналогично. 3D Secure прилёг :(

  kreuz написав:В мене була проблема з 3DS, відключив через КЦ.
Виключають тимчасово чи на постійній основі?

Обіцяли зворотній зв'язок з роз'ясненням, але наразі його ще не дочекався...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 09:44

  Striker написав:
  Alien написав:Протягом 5 хвилин перетелефонувала жіночка і повідомила, що заявка ще на розгляді - запропонувала чекати до кінця завтрішнього дня.

Я 2 сторінки назад те ж саме казав.

I як показала практика ви були повнiстю правi. Сьогоднi вже картка активна, лiмiт налили
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:25

Re: ПУМБ

По рефке друг оформил всекарту. Пытается подать заявку через ясно на всеможу - пишет вы уже подавали заявку. ??? Шо делать?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:35

Re: ПУМБ

valya, viewtopic.php?p=5103843#p5103843
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:37

Короче, проще не использовать рефку - оно того не стоит потом бодаться... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:05

  REA 1109 написав:Пытаюсь оплатить комуналь через некст пишет ошибка авторизации -код на оплату не приходит, оплачивала электроэнергию с сайта ясно оплата прошла что может быть?

Постоянно такое в Мазилле.
Захожу через Хром, все приходит. Попробуйте через другой браузер
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:10

    Re: ПУМБ

    У Пумба указаны где-то в квитанциях показания счётчиков при оплате за электричество, воду? А то при оплате ставлю, а в квитанциях нет.
    посетитель
     
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    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:25

      посетитель написав:У Пумба указаны где-то в квитанциях показания счётчиков при оплате за электричество, воду? А то при оплате ставлю, а в квитанциях нет.

    У меня показания счетчика эл/энергии указаны мелким шрифтом в графе «деталі» (в середине квитанции слева)
    Oktawa
     
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