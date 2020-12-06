RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2703270427052706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 810
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 810
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:55

  Oktawa написав:
  посетитель написав:У Пумба указаны где-то в квитанциях показания счётчиков при оплате за электричество, воду? А то при оплате ставлю, а в квитанциях нет.

У меня показания счетчика эл/энергии указаны мелким шрифтом в графе «деталі» (в середине квитанции слева)

Офигеть, у меня ни в одной нет ( . А как вы квитанцию формируете?
посетитель
 
Повідомлень: 210
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:01

Re: ПУМБ

  valya написав:По рефке друг оформил всекарту. Пытается подать заявку через ясно на всеможу - пишет вы уже подавали заявку. ???
На красном форуме один отписался, что у него получилось и всеКАРТКУ по рефссылке получить и всеМОЖУ по Yasno.

Отсюда возможный вывод — всеКАРТКУ оформили не рефссылке. Но это время покажет...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2719
З нами з: 08.03.18
Подякував: 292 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:13

  MASolomko написав:
  valya написав:По рефке друг оформил всекарту. Пытается подать заявку через ясно на всеможу - пишет вы уже подавали заявку. ???
На красном форуме один отписался, что у него получилось и всеКАРТКУ по рефссылке получить и всеМОЖУ по Yasno.

Отсюда возможный вывод — всеКАРТКУ оформили не рефссылке. Но это время покажет...


вже двоє отримали Всекарту з рефкою і Всеможу з ясно.
без проблем в один захід
по моїм рефкам
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3417
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2703270427052706
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, dr_morgenstern, J, Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.