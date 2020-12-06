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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:55
Oktawa написав: посетитель написав:
У Пумба указаны где-то в квитанциях показания счётчиков при оплате за электричество, воду? А то при оплате ставлю, а в квитанциях нет.
У меня показания счетчика эл/энергии указаны мелким шрифтом в графе «деталі» (в середине квитанции слева)
Офигеть, у меня ни в одной нет ( . А как вы квитанцию формируете?
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:01
valya написав:
По рефке друг оформил всекарту. Пытается подать заявку через ясно на всеможу - пишет вы уже подавали заявку. ???
На красном форуме один отписался, что у него получилось и всеКАРТКУ по рефссылке получить и всеМОЖУ по Yasno.
Отсюда возможный вывод — всеКАРТКУ оформили не рефссылке. Но это время покажет...
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:13
MASolomko написав: valya написав:
По рефке друг оформил всекарту. Пытается подать заявку через ясно на всеможу - пишет вы уже подавали заявку. ???
На красном форуме один отписался, что у него получилось и всеКАРТКУ по рефссылке получить и всеМОЖУ по Yasno.
Отсюда возможный вывод — всеКАРТКУ оформили не рефссылке. Но это время покажет...
вже двоє отримали Всекарту з рефкою і Всеможу з ясно.
без проблем в один захід
по моїм рефкам
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