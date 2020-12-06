RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2704270527062707>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 810
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 810
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:55

  Oktawa написав:
  посетитель написав:У Пумба указаны где-то в квитанциях показания счётчиков при оплате за электричество, воду? А то при оплате ставлю, а в квитанциях нет.

У меня показания счетчика эл/энергии указаны мелким шрифтом в графе «деталі» (в середине квитанции слева)

Офигеть, у меня ни в одной нет ( . А как вы квитанцию формируете?
посетитель
 
Повідомлень: 210
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:01

Re: ПУМБ

  valya написав:По рефке друг оформил всекарту. Пытается подать заявку через ясно на всеможу - пишет вы уже подавали заявку. ???
На красном форуме один отписался, что у него получилось и всеКАРТКУ по рефссылке получить и всеМОЖУ по Yasno.

Отсюда возможный вывод — всеКАРТКУ оформили не рефссылке. Но это время покажет...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2722
З нами з: 08.03.18
Подякував: 292 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:13

  MASolomko написав:
  valya написав:По рефке друг оформил всекарту. Пытается подать заявку через ясно на всеможу - пишет вы уже подавали заявку. ???
На красном форуме один отписался, что у него получилось и всеКАРТКУ по рефссылке получить и всеМОЖУ по Yasno.

Отсюда возможный вывод — всеКАРТКУ оформили не рефссылке. Но это время покажет...


вже двоє отримали Всекарту з рефкою і Всеможу з ясно.
без проблем в один захід
по моїм рефкам
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3417
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:39

  MASolomko написав:
  valya написав:По рефке друг оформил всекарту. Пытается подать заявку через ясно на всеможу - пишет вы уже подавали заявку. ???
На красном форуме один отписался, что у него получилось и всеКАРТКУ по рефссылке получить и всеМОЖУ по Yasno.

Отсюда возможный вывод — всеКАРТКУ оформили не рефссылке. Но это время покажет...

Пока не вижу что оформлено по рефке. Как проверить?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1363
З нами з: 31.10.12
Подякував: 331 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:42

Re: ПУМБ

valya, если карту оформили по рефссылке и сделали первую торговую операцию от 100 грн, то кешбек должны выплатить на протяжении месяца. Возможно, поддержка что-то подскажет...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2722
З нами з: 08.03.18
Подякував: 292 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:55

  MASolomko написав:valya, если карту оформили по рефссылке и сделали первую торговую операцию от 100 грн, то кешбек должны выплатить на протяжении месяца. Возможно, поддержка что-то подскажет...

Именно так, оформили по рефке, закинули от 100, оплатили от 100, в кабине обоих нет следов про рефку и +100
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1363
З нами з: 31.10.12
Подякував: 331 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:00

Re: Кишбек

Экспериментальным путем установлено, что предложение кешбека не приходит на номер вайбера отличный от финансового. После смены в отделении финномера на другой (с вайбером) в меню появился пункт кешбека. 6 категория - 15 покупок 175 грн.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
Повідомлень: 95
З нами з: 08.01.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:03

Re: ПУМБ

  pepe написав:Экспериментальным путем установлено, что предложение кешбека не приходит на номер вайбера отличный от финансового

Это уже где-то тут было.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1932
З нами з: 31.07.19
Подякував: 51 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:03

Re: ПУМБ

  valya написав:...в кабине обоих нет следов про рефку и +100
И не будет. Просто надо ждать до 30 дней.
Можно обратиться другу в банк и уточнить что это за открытая заявка пылиться в их системе.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2722
З нами з: 08.03.18
Подякував: 292 раз.
Подякували: 404 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:15

Re: ПУМБ

Если заказать всеможу по рефке или просто оформить в отделении - то кб по коммуналке будет?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1363
З нами з: 31.10.12
Подякував: 331 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2704270527062707>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, OGO, ramzes4 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91289)
07.12.2020 13:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.