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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:55
Oktawa написав: посетитель написав:
У Пумба указаны где-то в квитанциях показания счётчиков при оплате за электричество, воду? А то при оплате ставлю, а в квитанциях нет.
У меня показания счетчика эл/энергии указаны мелким шрифтом в графе «деталі» (в середине квитанции слева)
Офигеть, у меня ни в одной нет ( . А как вы квитанцию формируете?
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:01
valya написав:
По рефке друг оформил всекарту. Пытается подать заявку через ясно на всеможу - пишет вы уже подавали заявку. ???
На красном форуме один отписался, что у него получилось и всеКАРТКУ по рефссылке получить и всеМОЖУ по Yasno.
Отсюда возможный вывод — всеКАРТКУ оформили не рефссылке. Но это время покажет...
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:13
MASolomko написав: valya написав:
По рефке друг оформил всекарту. Пытается подать заявку через ясно на всеможу - пишет вы уже подавали заявку. ???
На красном форуме один отписался, что у него получилось и всеКАРТКУ по рефссылке получить и всеМОЖУ по Yasno.
Отсюда возможный вывод — всеКАРТКУ оформили не рефссылке. Но это время покажет...
вже двоє отримали Всекарту з рефкою і Всеможу з ясно.
без проблем в один захід
по моїм рефкам
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:39
MASolomko написав: valya написав:
По рефке друг оформил всекарту. Пытается подать заявку через ясно на всеможу - пишет вы уже подавали заявку. ???
На красном форуме один отписался, что у него получилось и всеКАРТКУ по рефссылке получить и всеМОЖУ по Yasno.
Отсюда возможный вывод — всеКАРТКУ оформили не рефссылке. Но это время покажет...
Пока не вижу что оформлено по рефке. Как проверить?
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valya
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:42
valya, если карту оформили по рефссылке и сделали первую торговую операцию от 100 грн, то кешбек должны выплатить на протяжении месяца. Возможно, поддержка что-то подскажет...
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MASolomko
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:55
MASolomko написав:
valya, если карту оформили по рефссылке и сделали первую торговую операцию от 100 грн, то кешбек должны выплатить на протяжении месяца. Возможно, поддержка что-то подскажет...
Именно так, оформили по рефке, закинули от 100, оплатили от 100, в кабине обоих нет следов про рефку и +100
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valya
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:00
Экспериментальным путем установлено, что предложение кешбека не приходит на номер вайбера отличный от финансового. После смены в отделении финномера на другой (с вайбером) в меню появился пункт кешбека. 6 категория - 15 покупок 175 грн.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода Z6LYAAL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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pepe
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:03
pepe написав:
Экспериментальным путем установлено, что предложение кешбека не приходит на номер вайбера отличный от финансового
Это уже где-то тут было.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:03
valya написав:
...в кабине обоих нет следов про рефку и +100
И не будет. Просто надо ждать до 30 дней.
Можно обратиться другу в банк и уточнить что это за открытая заявка пылиться в их системе.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:15
Если заказать всеможу по рефке или просто оформить в отделении - то кб по коммуналке будет?
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valya
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