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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:16
посетитель написав: Oktawa написав: посетитель написав:
У Пумба указаны где-то в квитанциях показания счётчиков при оплате за электричество, воду? А то при оплате ставлю, а в квитанциях нет.
У меня показания счетчика эл/энергии указаны мелким шрифтом в графе «деталі» (в середине квитанции слева)
Офигеть, у меня ни в одной нет ( . А как вы квитанцию формируете?
Указала свой эл.адрес и мне сразу же пришла на почту квитанция вложенным файлом.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:17
valya написав:
Если заказать всеможу по рефке или просто оформить в отделении - то кб по коммуналке будет?
По имеющейся информации, для получения КБ по коммуналке нужно оформлять по ссылке Ясно.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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