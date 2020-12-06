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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:16
посетитель написав: Oktawa написав: посетитель написав:
У Пумба указаны где-то в квитанциях показания счётчиков при оплате за электричество, воду? А то при оплате ставлю, а в квитанциях нет.
У меня показания счетчика эл/энергии указаны мелким шрифтом в графе «деталі» (в середине квитанции слева)
Офигеть, у меня ни в одной нет ( . А как вы квитанцию формируете?
Указала свой эл.адрес и мне сразу же пришла на почту квитанция вложенным файлом.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 13:17
valya написав:
Если заказать всеможу по рефке или просто оформить в отделении - то кб по коммуналке будет?
По имеющейся информации, для получения КБ по коммуналке нужно оформлять по ссылке Ясно.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:12
Oktawa написав:
Указала свой эл.адрес и мне сразу же пришла на почту квитанция вложенным файлом.
Написал вопрос по этому поводу.Ответили:
"Добрый день!
Сообщаем, что квитанция формируется для подтверждения платежа, показания счетчиков там не указываются.
Спасибо за обращение! Всегда рады помочь!"
А нахера тогда у них поля где показания счётчиков указывать в платежах.
Помощники *ля.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:20
ПУМБ онлайн у всех работает? Что то второй час пишет, про технические работы.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:31
_PORT_UA написав:
ПУМБ онлайн у всех работает? Что то второй час пишет, про технические работы.
C Мозилы зашел нормально только что...
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Ты выбираешь сам!
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:44
_PORT_UA написав:
ПУМБ онлайн у всех работает? Что то второй час пишет, про технические работы.
Хреново работает.
Как раз на 5й четвертаковой транзакции 3й карты "ошибка 05, зверниться в банк" и зайти невозможно в приложение тоже.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Пон 07 гру, 2020 15:20
unknownurl написав:Пополнение карты ВсеКарта через City24 проходит только в рабочее время?
Отвечу сам себе: да, только в рабочее время. Рекомендую избегать эти терминалы и если нужно пополнять через EasyPay или Приват, они зачисляют моментально.
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