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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2704270527062707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 810
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
119
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 810
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:16

  посетитель написав:
  Oktawa написав:
  посетитель написав:У Пумба указаны где-то в квитанциях показания счётчиков при оплате за электричество, воду? А то при оплате ставлю, а в квитанциях нет.

У меня показания счетчика эл/энергии указаны мелким шрифтом в графе «деталі» (в середине квитанции слева)

Офигеть, у меня ни в одной нет ( . А как вы квитанцию формируете?

Указала свой эл.адрес и мне сразу же пришла на почту квитанция вложенным файлом.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:17

  valya написав:Если заказать всеможу по рефке или просто оформить в отделении - то кб по коммуналке будет?

По имеющейся информации, для получения КБ по коммуналке нужно оформлять по ссылке Ясно.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:12

  Oktawa написав:Указала свой эл.адрес и мне сразу же пришла на почту квитанция вложенным файлом.

Написал вопрос по этому поводу.Ответили:

"Добрый день!

Сообщаем, что квитанция формируется для подтверждения платежа, показания счетчиков там не указываются.

Спасибо за обращение! Всегда рады помочь!"



А нахера тогда у них поля где показания счётчиков указывать в платежах.

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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:20

Re: ПУМБ

ПУМБ онлайн у всех работает? Что то второй час пишет, про технические работы.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:31

  _PORT_UA написав:ПУМБ онлайн у всех работает? Что то второй час пишет, про технические работы.

C Мозилы зашел нормально только что...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:44

  _PORT_UA написав:ПУМБ онлайн у всех работает? Что то второй час пишет, про технические работы.

Хреново работает.
Как раз на 5й четвертаковой транзакции 3й карты "ошибка 05, зверниться в банк" и зайти невозможно в приложение тоже.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:20

Re: ПУМБ

unknownurl написав:Пополнение карты ВсеКарта через City24 проходит только в рабочее время?
Отвечу сам себе: да, только в рабочее время. Рекомендую избегать эти терминалы и если нужно пополнять через EasyPay или Приват, они зачисляют моментально.
unknownurl
 
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